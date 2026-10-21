Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MICHELIN MICP.PA a fait état mardi d'une baisse de 0,5% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires total sur les neuf premiers mois de l'année, le fabricant français de pneumatiques citant un effet volume défavorable et un impact change lié à la dépréciation du dollar américain face à l’euro.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Le groupe franco-italien a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 9,0% à taux de change courants et de 7,2% à taux de change constants au troisième trimestre, soutenu par le dynamisme de l'Asie-Pacifique et l'essor continu de ses lunettes connectées.

* VIVENDI VIV.PA a publié mardi une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, citant une fois de plus la performance de Gameloft, mais la valeur globale du portefeuille d’investissements de la holding française a diminué.

* VUSION VU.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 24% au troisième trimestre de son exercice, à 433 millions d'euros, le groupe citant la dynamique commerciale dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et la signature de nouveaux contrats en Amérique du Nord.

* ICADE ICAD.PA a fait état mardi de revenus consolidés de 887 millions d'euros au 30 septembre 2026, en retrait de 4% sur un an, le groupe français citant la baisse des revenus locatifs de la "Foncière" et du volume d'activité de la "Promotion".

* OPMOBILITY OPM.PA , ATOS ATOS.PA , CARREFOUR CARR.PA , UNICREDIT CRDI.MI , MONCLER MONC.MI , PUIG PUIGb.MC et SAP

SAPG.DE figurent parmi les sociétés devant publier leurs résultats trimestriels ce mercredi.

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(Rédigé par Claude Chendjou)