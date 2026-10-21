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OPmobility: CA consolidé à +2,8% au T3, tiré par l'ensemble des segments
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:27

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Un système de stockage d'hydrogène fabriqué par OPmobility

Un système de stockage d'hydrogène fabriqué par OPmobility

OPmobility a fait ‌état mercredi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de ​2,8% à périmètre et changes constants au troisième trimestre de son exercice, à 2,44 milliards d'euros, l'équipementier automobile français ​citant la croissance de l'ensemble de ses segments.

• Début octobre, citant une ​dégradation plus marquée qu'anticipé des ⁠conditions du marché automobile et les tensions au ‌Moyen-Orient, le groupe avait annoncé viser en 2026, entre autres, une marge opérationnelle comprise entre ​430 et 450 ‌millions d'euros cette année.

• Au troisième trimestre, ⁠le chiffre d'affaires consolidé du segment Exterior & Lighting progresse de 4,1% à périmètre et changes constants, et celui ⁠du segment Modules ‌de 3,2%.

• En Chine, la production automobile ⁠continue de ralentir pour s’établir à -5,6% sur le trimestre, ‌selon un communiqué du groupe.

• En Chine ⁠toujours, le chiffre d’affaires économique trimestriel ressort en ⁠baisse marquée ‌de 33,2% à périmètre et changes constants.

• Il ressort en ​progression de 8,6% à ‌périmètre et changes constants en Europe au troisième trimestre.

• Au cours du ​trimestre, OPmobility a signé un accord avec Hyundai Mobis pour acquérir l'ensemble de son activité éclairage, ⁠pour près de 390 millions d'euros.

• Début octobre également, le groupe avait annoncé des projets de réorganisation qui entraîneraient la suppression d'environ 770 postes en France et en Allemagne.

(Rédigé par Etienne Breban et Mathias de Rozario, édité ​par Augustin Turpin)

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