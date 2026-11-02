L'Europe termine sur un net rebond, les espoirs au Moyen-Orient et la chute du pétrole se renforcent

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,98% et le Stoxx 600 a pris 0,42%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Les espoirs sur les négociations au Moyen-Orient se renforcent

* Le baril de Brent perd près de 13 dollars

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé sur un net rebond lundi, les espoirs concernant les négociations pour mettre fin au conflit entre Washington et Téhéran se renforçant, faisant fortement reculer les cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,98% à 8.047,69 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,63% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a pris 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,73%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,42% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,42%.

Après plusieurs jours de discussions entre les négociateurs iraniens et des médiateurs qatariens en vue de mettre fin à la guerre entre Washington et Téhéran, un projet d'accord circule et une prochaine réunion est envisagée, a déclaré lundi un responsable au fait des discussions.

Ces informations laissent les marchés espérer un soulagement des perturbations d'approvisionnement en pétrole depuis le Moyen-Orient, entraînant un fort recul des cours de brut et des craintes sur l'inflation.

Alors que le Brent LCOc1 avait clos la semaine dernière à 117,64 dollars le baril, le contrat de référence chute de 7,63% à 104,77 dollars le baril. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 7,14% et repasse sous la barre des 100 dollars le baril, à 96,69 dollars.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a également déclaré lundi que le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avait accordé au gouvernement certains pleins pouvoirs pour les négociations de paix, ce qui renforce les espoirs d’une avancée diplomatique, ont indiqué des analystes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a pour sa part déclaré que Téhéran avait présenté ses conditions et ses conditions, et que "tout dépend désormais de la rationalité politique de Washington", selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle IRNA.

Dans le même temps, les investisseurs se tiennent prêts pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, où les démocrates sont donnés favoris, ce qui pourrait entraver la marge de manoeuvre budgétaire du président américain Donald Trump.

"Une victoire écrasante des démocrates ne signifierait toutefois pas que ces derniers fixeraient la politique budgétaire pour le reste du mandat, étant donné que le président peut exercer son droit de veto et qu’ils ont peu de chances d’obtenir la majorité des deux tiers au Sénat nécessaire pour le passer outre", a écrit Diego Barnuevo, analyste de marché chez Ebury, dans une note.

VALEURS

À Paris, Alstom ALSO.PA a dégringolé de 26,09% après que le groupe ferroviaire a revu à la baisse ses perspectives pour l'exercice 2026/27.

Lanterne rouge du CAC 40, Euronext ENX.PA , qui a annoncé son intention de nommer David Knibbe directeur général et président du directoire, a perdu 3,49%.

Le compartiment européen des voyages et loisirs .SXTP a enregistré de loin la plus forte hausse sectorielle, progressant de 3,03% dans le sillage de la baisse des cours du pétrole.

TotalEnergies TTEF.PA a perdu 2,13% alors que le géant pétrolier français a présenté son rapport annuel sur les scénarios d'évolution du système énergétique mondial, indiquant notamment s'attendre à ce que la demande mondiale de pétrole atteigne son pic entre 2035 et 2040.

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow Jones .DJI avançant de 1,09%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,60% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,69%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les ventes au détail ont reculé de façon inattendue en septembre, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique, se contractant de 2,0% alors que les attentes tablaient sur +0,4% après +1,2% le mois précédent.

La séance a également été parsemée des publications des indicateurs de directeurs d'achat (PMI) définitifs du secteur manufacturier.

En France, l'indice final pour le mois d'octobre est retombé en contraction à 49,5 points.

En Allemagne, le secteur manufacturier allemand a connu une solide croissance, l'indice ressortant en progression à 54,2 en octobre.

Dans la zone euro, la croissance de l'activité manufacturière s'est maintenue, bien que l'indice recule légèrement à 52,7 points.

Au Royaume-Uni, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier a atteint en octobre son plus haut niveau depuis cinq mois, à 52,8 points.

Aux États-Unis, l'activité manufacturière américaine s'est redressée en octobre, l'indice ISM ressortant à 55,5 points.

CHANGES

Les espoirs suscités par les négociations au Moyen-Orient diminuent l'attrait pour les valeurs refuge comme le billet vert.

Le dollar perd 0,19% face à un panier de devises de référence .DXY .

L'euro gagne 0,39% à 1,1202 dollar EUR= .

TAUX

L'attentisme reste de mise sur le marché obligataire européen après des semaines de vives tensions, les craintes budgétaires persistant.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé à 3,2933% et le deux ans DE10YT=RR à 3,0111%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a fini à 4,9025% et le deux ans

FR10YT=RR à 3,6284%.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 4,7 points de base à 4,8817%. Le deux ans US2YT=RR cède 0,8 point de base à 4,5729%.

À SUIVRE MARDI 3 NOVEMBRE : nL5N46G1RH

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|