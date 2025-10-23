L'Europe, sauf Francfort, en hausse avec les résultats de sociétés

Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, sont dans le vert jeudi en matinée, mais avec des gains timides, après la publication de nombreux résultats de sociétés en Europe en attendant les comptes financiers de plusieurs géants américains.

La tendance est globalement prudente après les sanctions américaines contre deux compagnies pétrolières russes qui font grimper les cours du brut de plus de 3%, tandis qu'un possible contrôle des exportations de logiciels par Washington en riposte aux restrictions décidées par Pékin sur les terres rares ravivent les craintes géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,43% à 8.242,47 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,25%, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI reflue de 0,16%, plombé principalement par SAP et le secteur des "utilities".

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,28% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,13%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,18%, porté essentiellement par le secteur de l'énergie .SXEP (+2,33%). TotalEnergies TTEF.PA , BP BP.L , Shell SHEL.L et Equinor EQNR.OL prennent de 1,75% à 3,70%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en repli marquée par une chute de près de 10% de l'action Netflix sur fond de prévisions jugées décevantes.

Tesla TSLA.O , autre mastondonte américain, recule de près de 4% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street en raison notamment des nouveaux droits de douane et des coûts liés à la recherche. Le marché attend désormais les résultats de Ford, d'American Airlines et d'Intel, entre autres.

Les publications financières dominent également en Europe, avec à Paris, notamment Kering PRTP.PA qui grimpe de 7,18% après avoir état d'une baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le secteur du luxe en Europe .STXLUXP avance de 0,31%.

Carrefour CARR.PA recule de 4,45%, la croissance des ventes au troisième trimestre ayant été jugée décevante.

STMicroelectronics STMPA.PA chute de 4,11% après la publication d'une prévision de son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché.

Dassault Systèmes DAST.PA , en repli de 14,10%, est en queue du Stoxx 600 après avoir abaissé sa prévision de chiffre d’affaires annuel.

Ailleurs en Europe, Volvo Car VOLCARb.ST s'envole de 25% après avoir fait état d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation trimestriel malgré la pression sur les prix et les droits de douane.

Nokia NOKIA.HE bondit de 10%, le fabricant finlandais d'équipements télécoms ayant fait état d'un bénéfice nettement supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre.

En Allemagne, SAP SAPG.DE recule de 2,3% après ses résultats trimestriels, tandis que Beiersdorf BEIG.DE avance de près de 1%, malgré un abaissement de ses prévisions pour cette année.

En Suisse, les perspectives de Lonza LONN.S (+4%), de Galderma GALD.S (+7,78%) sont saluées, tandis que Roche

ROG.S (-2,35%) a déçu avec ses ventes sur les neuf premiers mois.

DSV DSV.CO , en hausse de 5,26%, signe l'une des meilleures performances du Stoxx 600. La compagnie danoise de fret a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)