Les actions de Tesla chutent en raison des pressions exercées sur les marges, malgré des ventes record

Les bénéfices de Tesla manquent les estimations en raison de coûts élevés et d'une baisse des revenus liés aux crédits réglementaires

L'entreprise enregistre 400 millions de dollars de coûts tarifaires liés aux politiques commerciales de Trump

L'action Tesla gagne 9 % cette année, mais reste à la traîne des grandes capitalisations boursières

(Réécriture de l'ensemble de l'article, ajout d'un graphique) par Joel Jose et Akash Sriram

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 3,2 % dans les échanges de pré-marché jeudi après que le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk ait étendu sa série de manquements aux bénéfices à un quatrième trimestre en raison de la pression exercée par la hausse des coûts, même si les ventes ont atteint des sommets.

La baisse des revenus provenant des crédits réglementaires très rentables a également pesé sur les marges de l'entreprise, montrant que même Tesla n'est pas à l'abri des pressions sur les coûts qui affectent l'industrie automobile alors que le président Donald Trump continue de remanier la politique américaine.

Au troisième trimestre, les coûts de l'entreprise ont fortement augmenté, y compris plus de 400 millions de dollars de droits de douane sur les pièces automobiles en raison des politiques commerciales de Trump, a déclaré le directeur financier Vaibhav Taneja.

"La compression des marges est la véritable préoccupation. La hausse des dépenses d'exploitation, l'augmentation des tarifs douaniers et la baisse des revenus des crédits réglementaires ont frappé en même temps", a déclaré Farhan Badami, analyste de marché chez eToro.

"Tesla fait face aux vents contraires à court terme en réduisant les coûts et en gérant les stocks, mais l'histoire de la valeur à long terme repose sur des produits qui sont encore loin d'être commercialisés."

Le pivot actuel de Musk pour positionner Tesla comme une entreprise axée sur la robotique et la technologie de conduite autonome a contribué à restaurer l'optimisme des investisseurs.

La valorisation de l'entreprise repose désormais en grande partie sur la promesse d'une croissance future grâce à la robotique et à l'IA, même si les ventes de véhicules représentent la grande majorité de son chiffre d'affaires.

Si les pertes se maintiennent, l'entreprise devrait perdre plus de 45 milliards de dollars de sa valorisation de 1,47 billion de dollars, la plus importante pour un constructeur automobile au niveau mondial.

L'action se négocie à plus de 200 fois les prévisions de bénéfices de l'entreprise, ce qui est nettement plus élevé que les actions des grandes entreprises technologiques et d'autres mégacapitalisations.

L'action Tesla a connu de fortes variations en 2025. Les actions ont chuté de 39 % jusqu'en mars en raison de la faiblesse de la demande et des réactions politiques liées aux liens de Musk avec l'administration Trump, qui ont conduit à des appels au boycott.

L'action est devenue positive cette année après que le conseil d'administration de Tesla a présenté le mois dernier un plan de rémunération du directeur général de 1 000 milliards de dollars pour approbation des actionnaires, dans l'espoir d'inciter Musk à se concentrer sur la croissance de l'entreprise.

L'action a gagné près de 9 % depuis le début de l'année, bien qu'elle reste l'une des moins performantes parmi les "Magnificent 7", un groupe d'entreprises technologiques à forte capitalisation.

Les livraisons record de véhicules électriques ont permis à Tesla de dépasser les prévisions de recettes pour le troisième trimestre, grâce à la ruée des acheteurs américains vers les incitations fiscales avant qu'elles n'expirent. Toutefois, la demande de véhicules électriques devrait diminuer au cours des prochains trimestres, à mesure que les principaux crédits d'impôt seront supprimés.

Pour stimuler les ventes, Tesla a récemment introduit des versions "Standard" moins chères de ses Model Y et Model 3, qui coûtent jusqu'à 5 500 dollars de moins que les versions "Premium".