 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 241,35
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Tesla chutent en raison des pressions exercées sur les marges, malgré des ventes record
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bénéfices de Tesla manquent les estimations en raison de coûts élevés et d'une baisse des revenus liés aux crédits réglementaires

*

L'entreprise enregistre 400 millions de dollars de coûts tarifaires liés aux politiques commerciales de Trump

*

L'action Tesla gagne 9 % cette année, mais reste à la traîne des grandes capitalisations boursières

(Réécriture de l'ensemble de l'article, ajout d'un graphique) par Joel Jose et Akash Sriram

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 3,2 % dans les échanges de pré-marché jeudi après que le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk ait étendu sa série de manquements aux bénéfices à un quatrième trimestre en raison de la pression exercée par la hausse des coûts, même si les ventes ont atteint des sommets.

La baisse des revenus provenant des crédits réglementaires très rentables a également pesé sur les marges de l'entreprise, montrant que même Tesla n'est pas à l'abri des pressions sur les coûts qui affectent l'industrie automobile alors que le président Donald Trump continue de remanier la politique américaine.

Au troisième trimestre, les coûts de l'entreprise ont fortement augmenté, y compris plus de 400 millions de dollars de droits de douane sur les pièces automobiles en raison des politiques commerciales de Trump, a déclaré le directeur financier Vaibhav Taneja.

"La compression des marges est la véritable préoccupation. La hausse des dépenses d'exploitation, l'augmentation des tarifs douaniers et la baisse des revenus des crédits réglementaires ont frappé en même temps", a déclaré Farhan Badami, analyste de marché chez eToro.

"Tesla fait face aux vents contraires à court terme en réduisant les coûts et en gérant les stocks, mais l'histoire de la valeur à long terme repose sur des produits qui sont encore loin d'être commercialisés."

Le pivot actuel de Musk pour positionner Tesla comme une entreprise axée sur la robotique et la technologie de conduite autonome a contribué à restaurer l'optimisme des investisseurs.

La valorisation de l'entreprise repose désormais en grande partie sur la promesse d'une croissance future grâce à la robotique et à l'IA, même si les ventes de véhicules représentent la grande majorité de son chiffre d'affaires.

Si les pertes se maintiennent, l'entreprise devrait perdre plus de 45 milliards de dollars de sa valorisation de 1,47 billion de dollars, la plus importante pour un constructeur automobile au niveau mondial.

L'action se négocie à plus de 200 fois les prévisions de bénéfices de l'entreprise, ce qui est nettement plus élevé que les actions des grandes entreprises technologiques et d'autres mégacapitalisations.

L'action Tesla a connu de fortes variations en 2025. Les actions ont chuté de 39 % jusqu'en mars en raison de la faiblesse de la demande et des réactions politiques liées aux liens de Musk avec l'administration Trump, qui ont conduit à des appels au boycott.

L'action est devenue positive cette année après que le conseil d'administration de Tesla a présenté le mois dernier un plan de rémunération du directeur général de 1 000 milliards de dollars pour approbation des actionnaires, dans l'espoir d'inciter Musk à se concentrer sur la croissance de l'entreprise.

L'action a gagné près de 9 % depuis le début de l'année, bien qu'elle reste l'une des moins performantes parmi les "Magnificent 7", un groupe d'entreprises technologiques à forte capitalisation.

Les livraisons record de véhicules électriques ont permis à Tesla de dépasser les prévisions de recettes pour le troisième trimestre, grâce à la ruée des acheteurs américains vers les incitations fiscales avant qu'elles n'expirent. Toutefois, la demande de véhicules électriques devrait diminuer au cours des prochains trimestres, à mesure que les principaux crédits d'impôt seront supprimés.

Pour stimuler les ventes, Tesla a récemment introduit des versions "Standard" moins chères de ses Model Y et Model 3, qui coûtent jusqu'à 5 500 dollars de moins que les versions "Premium".

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,9700 USD NASDAQ -0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 12:30:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 11:01

    Honte aux acheteurs de voitures Tesla.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank