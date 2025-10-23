IBM : la performance des logiciels inquiète

(AOF) - IBM a dévoilé des profits plus solides qu’anticipé par Wall Street, mais la performance des logiciels laisse à désirer. Au troisième trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,74 milliards de dollars, soit 1,84 dollars par action, contre une perte de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,65 dollars, soit 24 cents de mieux que le consensus.

Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 9% à 16,30 milliards de dollars, dépassant les attentes : 16,10 milliards de dollars. Ils ont progressé de 7% à taux de change constants, soutenus par les l'infrastructure, dont les ventes ont bondi de 15% à 3,6 milliards de dollars. Les logiciels ont connu une croissance de 9%, à taux de change constants, à 7,2 milliards de dollars.

"Les bons résultats apparents sont contrebalancés par les performances moins solides que prévu de Red Hat et Transaction Processing", explique JPMorgan.

"Comme nous l'avons vu précédemment, les performances et les perspectives du secteur logiciel d'IBM ont tendance à avoir plus de poids que le reste de l'activité en raison du niveau de contribution aux bénéfices et de la valeur que représente cette activité, " souligne la banque.

Cette année, IBM vise toujours des ventes en progression d'au moins 5% à taux de change constants. Le groupe compte désormais générer environ 14 milliards de dollars de free cash-flow, contre plus de 13,5 milliards de dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS