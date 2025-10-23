Moderna met fin au développement d'un vaccin contre le cytomégalovirus

(AOF) - Moderna a annoncé des résultats préliminaires de son essai clinique pivot de phase 3, évaluant l’efficacité du mRNA-1647, son vaccin expérimental contre le cytomégalovirus (CMV). Le produit du laboratoire n’a pas atteint son principal critère d’efficacité, à savoir la prévention de l’infection à CMV chez les femmes séronégatives en âge de procréer (16 à 40 ans). En conséquence, Moderna a indiqué mettre un terme à son programme de développement clinique du CMV congénital.

Pour Stéphane Bancel, directeur général de Moderna : "L'annonce d'aujourd'hui est une déception pour les familles et les professionnels de santé qui attendaient avec impatience un vaccin contre le CMV congénital, une des principales causes infectieuses de malformations congénitale".

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques. Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires. Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

