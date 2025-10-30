 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,57
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre sans direction après une salve de résultats financiers
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 09:21

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance jeudi, alors que les marchés analysent une série de résultats financiers et que les investisseurs digèrent aussi les dernières nouvelles du front commercial et en matière de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,40% à 8.167,75 points vers 08h12 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,20% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,22%.

Sur le front commercial, après une réunion de près de deux heures avec Xi Jinping, le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite du fentanyl.

Le président chinois a plaidé pour une coopération renforcée entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, du commerce et de l'intelligence artificielle, ont rapporté les médias étatiques chinois, indiquant également que les deux pays ont trouvé des solutions à des problèmes, sans donner plus de précisions.

En ce qui concerne la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" mais laissé entendre qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être acquise.

Les investisseurs analysent par ailleurs une salve de résultats d'entreprises.

Aux valeurs, à Paris, Société Générale SOGN.PA avance de 0,9% après ses résultats, tandis que Crédit Agricole CAGR.PA abandonne 2,5%.

TotalEnergies TTEF.PA abandonne 2,3% après ses résultats. Rémy Cointreau RCOP.PA , dans le rouge aussi, perd 9,1% après avoir abaissé ses objectifs annuels.

Airbus AIR.PA progresse de 2,11% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Lufthansa LHAG.DE avance de 4,64% après ses résultats, tandis que WPP WPP.L recule de 6,60%.

Electrolux ELUXb.ST , dans le vert, avance de 6%.

Puma PUMG.DE recule de 1,99% après avoir annoncé mercredi qu'il allait licencier 13% supplémentaires de ses effectifs dans le monde, soit 900 emplois d'ici à la fin de 2026, en raison de la baisse continue de ses ventes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AIRBUS
215,0000 EUR Euronext Paris +3,17%
CAC 40
8 194,65 Pts Euronext Paris -0,08%
CREDIT AGRICOLE SA
15,8950 EUR Euronext Paris -2,27%
DAX
24 194,51 Pts XETRA +0,29%
DT LUFTHANSA
7,228 EUR XETRA +4,09%
ELECTROLUX B OR
SEK LSE 0,00%
ELECTROLUX RG-B
201,975 SEK LSE Intl +257,48%
EURO STOXX 50
5 712,95 Pts DJ STOXX +0,13%
FTSE 100
9 723,91 Pts FTSE Indices -0,33%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
PUMA
20,250 EUR XETRA -1,70%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ -0,88%
REMY COINTREAU
44,5600 EUR Euronext Paris -5,07%
SOCIETE GENERALE
55,3000 EUR Euronext Paris +0,62%
STOXX Europe 600
574,82 Pts DJ STOXX -0,10%
TOTALENERGIES
53,6900 EUR Euronext Paris -0,83%
WPP
316,000 GBX LSE -12,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les sites asiatiques Shein et Temu vendent des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Shein et Temu vendent des chargeurs et des jouets dangereux, selon UFC-Que Choisir
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:38 

    Les plateformes asiatiques Shein et Temu vendent en ligne des chargeurs USB et des jouets parfois dangereux, selon une enquête de quatre associations de défense des consommateurs en Europe, dont UFC-Que Choisir, publiée jeudi. UFC-Que Choisir et trois autres associations ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Clariant améliore sa rentabilité malgré des ventes en baisse au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.10.2025 09:38 

    Le groupe suisse de chimie Clariant a publié jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre face à un affaiblissement de la demande dans l'industrie, mais a amélioré sa rentabilité avec les mesures de contrôle de ses coûts. Pour ... Lire la suite

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank