L'Europe ouvre sans direction après une salve de résultats financiers

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance jeudi, alors que les marchés analysent une série de résultats financiers et que les investisseurs digèrent aussi les dernières nouvelles du front commercial et en matière de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,40% à 8.167,75 points vers 08h12 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,20% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,22%.

Sur le front commercial, après une réunion de près de deux heures avec Xi Jinping, le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite du fentanyl.

Le président chinois a plaidé pour une coopération renforcée entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, du commerce et de l'intelligence artificielle, ont rapporté les médias étatiques chinois, indiquant également que les deux pays ont trouvé des solutions à des problèmes, sans donner plus de précisions.

En ce qui concerne la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" mais laissé entendre qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être acquise.

Les investisseurs analysent par ailleurs une salve de résultats d'entreprises.

Aux valeurs, à Paris, Société Générale SOGN.PA avance de 0,9% après ses résultats, tandis que Crédit Agricole CAGR.PA abandonne 2,5%.

TotalEnergies TTEF.PA abandonne 2,3% après ses résultats. Rémy Cointreau RCOP.PA , dans le rouge aussi, perd 9,1% après avoir abaissé ses objectifs annuels.

Airbus AIR.PA progresse de 2,11% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Lufthansa LHAG.DE avance de 4,64% après ses résultats, tandis que WPP WPP.L recule de 6,60%.

Electrolux ELUXb.ST , dans le vert, avance de 6%.

Puma PUMG.DE recule de 1,99% après avoir annoncé mercredi qu'il allait licencier 13% supplémentaires de ses effectifs dans le monde, soit 900 emplois d'ici à la fin de 2026, en raison de la baisse continue de ses ventes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)