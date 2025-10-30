Merck profite au 3T du succès de son médicament vedette contre le cancer

Le groupe pharmaceutique américain Merck, aussi connu sous le nom de MSD hors Amérique du Nord, a tiré profit au troisième trimestre du succès mondial d'un traitement contre le cancer tandis que son vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) a pâti d'un repli de la demande en Chine.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le chiffre d'affaires a progressé de 4% sur un an à 17,28 milliards de dollars et le bénéfice net a bondi de 83% (5,78 milliards) par rapport à la même période de 2024 qui avait souffert de charges liées à des acquisitions et à des difficultés en Chine.

Dilué par action et à données comparables — valeur privilégiée par les marchés — , le bénéfice net s'établit à 2,58 dollars, contre 1,57 dollar un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait 2,35 dollars, et un chiffre d'affaires de 16,97 milliards de dollars.

Vers 14H00 GMT, l'action Merck reculait de 1,57% à la Bourse de New York.

La hausse de l'activité de Merck a été alimentée par la croissance dans l'oncologie, le diabète et les maladies cardiovasculaires alors que les vaccins, la virologie et l'immunologie se sont rétractés.

Médicament vedette du groupe, le Keytruda (oncologie) a vu ses ventes grossir de 10% à 8,14 milliards de dollars avec une "forte demande mondiale" pour ses indications métastatiques mais aussi du fait d'un effet de calendrier favorable aux États-Unis.

Mais celles du Gardasil (vaccin contre le HPV) ont sombré de 24% à 1,75 milliard de dollars à cause d'une demande moindre en Chine, et au Japon après une vaste campagne de vaccination.

Son chiffre d'affaires a en revanche augmenté aux États-Unis du fait d'un prix net supérieur et de la politique d'achat du secteur public, a expliqué Merck, dans son communiqué.

Le laboratoire a attribué 621 millions de dollars à des dépenses liées à des acquisitions et cessions, et 110 millions à des coûts de restructuration. Ses dépenses de recherche et développement ont légèrement augmenté à 4,23 milliards, contre 4,08 milliards un an plus tôt.

Concernant l'ensemble de son exercice, il prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 64,5 et 65 milliards de dollars (64,3 à 65,3 milliards auparavant) et un bénéfice net par action à données comparables entre 8,93 et 8,98 dollars (8,87 à 8,97 dollars auparavant).

Avant la publication de jeudi, le consensus anticipait respectivement 64,66 milliards et 8,91 dollars.