Nissan prévoit une lourde perte annuelle et un deuxième semestre difficile

Nissan a annoncé jeudi prévoir une perte opérationnelle de 275 milliards de yens (1,5 milliard d'euros) sur son exercice décalé 2025-2026, s'attendant à ce que des difficultés d'approvisionnement s'ajoutent aux droits de douane et aux effets de change dans les mois à venir.

Le constructeur automobile japonais en difficulté a dans le même temps indiqué que sa perte opérationnelle du premier semestre - courant d'avril à septembre - devrait être moins élevée que prévu, à 30 milliards de yens contre 180 milliards attendus précédemment.

"Si nos résultats du premier semestre reflètent des recettes temporaires et les retombées de nos efforts de réduction des coûts, nous anticipons que l'environnement concurrentiel restera difficile au deuxième semestre", a déclaré Jérémie Papin, directeur financier de Nissan, cité dans le communiqué.

Outre l'impact négatif persistant des droits de douane et des effets de change dans les mois à venir, Nissan évoque également des risques sur les chaînes d'approvisionnement et la saisonnalité de l'activité pour justifier cet avertissement sur résultats.

Le constructeur nippon a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier semestre, à 5.500 milliards de yens.

Nissan, dont le français Renault détient 35%, doit publier ses résultats du premier semestre le 6 novembre.