L'Europe ouvre en ordre dispersé au gré des résultats

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,20% à 8.088,26 points vers 07h13 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E baisse légèrement (-0,08%), tout comme le FTSEurofirst 300 .FTEU3 (-0,08%) et le Stoxx 600 .STOXX (-0,03%).

La séance du jour est marquée par une avalanche de résultats, dont ceux du secteur bancaire.

En fin de journée, les investisseurs auront les yeux rivés vers l'Amérique, avec les résultats de plusieurs géants de la "tech" et la décision de politique monétaire de la Fed.

Ce sera ensuite au tour de la Banque centrale européenne (BCE) d'annoncer jeudi son maintien ou non des taux.

À Paris, Amundi AMUN.PA gagne 4,5% après que le gestionnaire d'actifs a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans.

L'avionneur européen Airbus AIR.PA gagne 3,3% malgré baisse des livraisons au premier trimestre.

Ailleurs en Europe, UBS UBSG.S grimpe de près de 5%, la plus grande banque suisse ayant déclaré un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)