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L'Europe ouvre en ordre dispersé au gré des résultats
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 09:22

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,20% à 8.088,26 points vers 07h13 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E baisse légèrement (-0,08%), tout comme le FTSEurofirst 300 .FTEU3 (-0,08%) et le Stoxx 600 .STOXX (-0,03%).

La séance du jour est marquée par une avalanche de résultats, dont ceux du secteur bancaire.

En fin de journée, les investisseurs auront les yeux rivés vers l'Amérique, avec les résultats de plusieurs géants de la "tech" et la décision de politique monétaire de la Fed.

Ce sera ensuite au tour de la Banque centrale européenne (BCE) d'annoncer jeudi son maintien ou non des taux.

À Paris, Amundi AMUN.PA gagne 4,5% après que le gestionnaire d'actifs a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans.

L'avionneur européen Airbus AIR.PA gagne 3,3% malgré baisse des livraisons au premier trimestre.

Ailleurs en Europe, UBS UBSG.S grimpe de près de 5%, la plus grande banque suisse ayant déclaré un bénéfice net supérieur aux attentes au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

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AIRBUS
169,1000 EUR Euronext Paris +1,81%
AMUNDI
79,9000 EUR Euronext Paris +5,20%
CAC 40
8 066,72 Pts Euronext Paris -0,46%
DAX
23 957,18 Pts XETRA -0,25%
EURO STOXX 50
5 806,80 Pts DJ STOXX -0,50%
FTSE 100
10 269,05 Pts FTSE Indices -0,62%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
114,47 USD Ice Europ +2,92%
Pétrole WTI
102,77 USD Ice Europ +3,05%
STOXX Europe 600
604,23 Pts DJ STOXX -0,39%
UBS GROUP
34,540 CHF Swiss EBS Stocks +3,79%
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