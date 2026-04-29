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La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
information fournie par AFP 29/04/2026 à 10:55

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed).

A 10H30, l'indice CAC 40 reculait de 37,72 points (-0,47%) à 8.066 points, sur la même pente que la veille à la clôture (-0,46% à 8.104,09 points, en recul de 37,83 points).

"Les marchés mondiaux naviguent entre un équilibre fragile marqué par une croissance résiliente, des tensions géopolitiques persistantes et des banques centrales prudentes", résument les analystes de la banque privée UBP.

Les investisseurs attendent jeudi l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui sera vraisemblablement la dernière de son patron Jerome Powell. La réunion de la Banque centrale européenne (BCE) suivra jeudi.

Les deux institutions ne devraient toutefois pas toucher à leur taux directeur mais devraient émettre des commentaires sur les risques d'inflation.

En attendant, le taux d'intérêt lié à la dette française affichait un rendement de 3,74% sur dix ans, en légère hausse par rapport à la veille (3,72%).

Les marchés sont par ailleurs encore sensibles aux prix du pétrole, qui progressaient de près de 3%. A 10H30, le baril de Brent s'échangeait à 114.52 dollars (+2,93%). Le WTI américain repassait le seuil des 100 dollars (102.83, +2,90%).

"Cette hausse s’explique par l’attente fébrile de la réponse de Donald Trump à la dernière proposition iranienne", décrypte John Plassard de Cité Gestion.

"Un élément encore plus structurant vient bouleverser l’équilibre du marché: la décision des Émirats arabes unis de quitter l’OPEP, remettant en cause la cohésion même du cartel", ajoute-t-il.

Paris et les autres places boursières attendent enfin avec impatience les résultats des géants de la tech aux Etats-Unis mercredi et jeudi, sur fond de retour des interrogations quant à la rentabilité de l'IA.

Le créateur de ChatGPT, Open AI, peine en effet à atteindre ses résultats en termes de revenus et d'utilisateurs, selon une information du Wall Street journal publiée mardi, avant les résultats de Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet mercredi, puis Apple jeudi.

Cette information a ravivé les "doutes concernant la rentabilité des investissements dans l’intelligence artificielle", selon l'entreprise d'investissements Aurel BGC.

OpenAI se trouve en effet "au centre d’un écosystème de l’IA pesant plusieurs centaines de milliards de dollars et regroupant les plus grands noms mondiaux, parmi les mieux valorisés", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

TotalEnergies progresse doucement, Airbus décolle

TotalEnergies prenait 0,31% à 78,51 euros l'action, après l'annonce d'un bénéfice net en forte hausse de près de 50% à 5,8 milliards de dollars au 1er trimestre, marqué par la flambée des prix du baril et à la pompe.

Du côté d'Airbus, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein, malgré des résultats contrastés publiés mercredi(chiffre d'affaires à 12,65 milliards d'euros, en recul de 7% par rapport à la même période de l'année dernière).

Son titre progressait de 1,77% à 169 euros.

Le fabricant de micro-processeurs STMicroelectronics (+3,33% à 43,60 euros) poursuit lui sa marche en avant, insensible aux doutes sur l'intelligence artificielle.

Amundi résiste aux turbulences

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi (+5,66% à 80,25 euros), a enregistré une hausse de ses encours et de ses bénéfices au premier trimestre, malgré la baisse des marchés en mars en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Euronext CAC40

Valeurs associées

AIRBUS
174,620 EUR Euronext Paris +5,13%
AMUNDI
81,150 EUR Euronext Paris +6,85%
TOTALENERGIES
78,230 EUR Euronext Paris -0,05%
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