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La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 12:22

Des insurgés attaquent des bases militaires au Mali

Des insurgés attaquent des bases militaires au Mali

La France recommande mercredi ‌à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" ​en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes touaregs.

"Après les attaques ​du samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, la situation ​sécuritaire demeure extrêmement volatile", déclare le ⁠ministère des Affaires étrangères dans un avis aux voyageurs mis ‌à jour, rappelant qu'il "reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif".

"Il est ​recommandé aux ressortissants ‌français de prévoir un départ temporaire du Mali ⁠dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles", ajoute-t-il.

Selon des données 2025 du ministère des Affaires étrangères, 4.198 Français sont inscrits ⁠au registre ‌consulaire au Mali.

Le chef du gouvernement militaire malien, Assimi ⁠Goïta, a déclaré mardi soir que la situation était "sous contrôle", ‌quatre jours après les attaques contre plusieurs villes ⁠qui ont coûté la vie au ministre de la ⁠Défense, Sadio Camara.

L'ampleur ‌et la portée de l'offensive menée dans plusieurs villes du ​Mali ont démontré une capacité ‌de coordination sans précédent de combattants issus de différents groupes et poursuivant des objectifs ​divergents.

"Dans ce contexte évolutif, les ressortissants français encore présents au Mali sont vivement incités à demeurer chez eux et ⁠à rester au contact de leur famille et de leurs proches, en les tenant régulièrement informés", écrit le Quai d'Orsay.

"S'ils doivent se déplacer, ils sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence."

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, ​édité par Blandine Hénault)

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1 commentaire

  • 29 avril 12:38

    Le Mali ! Il faut demander à vos grands copains La Russie de venir vous sauver, puisque la France n'était pas assez bonne !!!

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