La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali

Des insurgés attaquent des bases militaires au Mali
La France recommande mercredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali "dès que possible" en raison d'une situation sécuritaire très "volatile" après les attaques coordonnées menées ce week-end par des groupes djihadistes et indépendantistes touaregs.
"Après les attaques du samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile", déclare le ministère des Affaires étrangères dans un avis aux voyageurs mis à jour, rappelant qu'il "reste formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif".
"Il est recommandé aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles", ajoute-t-il.
Selon des données 2025 du ministère des Affaires étrangères, 4.198 Français sont inscrits au registre consulaire au Mali.
Le chef du gouvernement militaire malien, Assimi Goïta, a déclaré mardi soir que la situation était "sous contrôle", quatre jours après les attaques contre plusieurs villes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara.
L'ampleur et la portée de l'offensive menée dans plusieurs villes du Mali ont démontré une capacité de coordination sans précédent de combattants issus de différents groupes et poursuivant des objectifs divergents.
"Dans ce contexte évolutif, les ressortissants français encore présents au Mali sont vivement incités à demeurer chez eux et à rester au contact de leur famille et de leurs proches, en les tenant régulièrement informés", écrit le Quai d'Orsay.
"S'ils doivent se déplacer, ils sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence."
(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)
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