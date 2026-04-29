Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre

Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais

L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, en baisse de 16% par rapport aux 136 ​livrés un an plus tôt.

Bien ⁠que le chiffre d'affaires ait dépassé les attentes, le ‌bénéfice d'exploitation ajusté du premier trimestre est ressorti à 300 millions d'euros, soit 14% de moins ​que la prévision ‌moyenne de 348 millions d'euros selon un ⁠consensus établi par le groupe.

Dans une note, les analystes de Jefferies déclarent croire que les commentaires sur la production ⁠se veulent rassurant.

"Nous ‌avons constaté que les commentaires de la ⁠direction étaient utiles, indiquant que la montée en puissance ‌se déroule conformément au plan prévu pour 2026", ⁠ont-ils écrit dans une note.

À la Bourse de ⁠Paris, l'action ‌Airbus gagne 1,9% à 8h24 GMT à 169,24 euros, tandis ​que le CAC 40 ‌perd 0,48% au même moment.

Alors l'avionneur européen a perdu près de 16% en ​Bourse depuis le début de l'année, le titre avoir ouvert sur des gains de près de ⁠3%, s'envolant vers le haut de l'indice français de référence.

Jefferies cite toutefois "un contexte où la résilience du trafic aérien suscite des inquiétudes et où l'accélération des livraisons reste limitée à ce stade du deuxième trimestre".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)