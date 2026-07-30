L'Europe ouvre en hausse avec les résultats, Adidas plonge à Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse jeudi à l'ouverture, à l'exception de Francfort, les investisseurs analysant un déluge de résultats financiers tout en surveillant la nouvelle flambée des prix du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,69% à 8.466,52 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,47%, affecté par le plongeon d'Adidas, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,27%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 prend 0,17% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,16%.

Une avalanche de résultats donne le ton des premières transactions lors d'une journée des plus intenses pour les investisseurs, plusieurs géants des secteurs bancaire, pétrolier et de la consommation publiant leurs résultats trimestriels ce jeudi.

À Paris, Société générale SOGN.PA prend 1,04% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, l'activité de banque de détail compensant la banque d'investissement.

Renault RENA.PA , qui a fait état mercredi soir d'une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, recule en revanche de 2,9%.

Airbus AIR.PA abandonne également près de 3%, alors même qu'il a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Schneider Electric SCHN.PA grimpe en revanche de 6%, le fabricant français d'équipements électriques ayant relevé son objectif de croissance de l'Ebita 2026.

Bouygues BOUY.PA avance également, de près de 7%, après un chiffre d'affaires semestriel légèrement supérieur aux attentes.

Ailleurs en Europe, Adidas ADSGn.DE plonge de 16%, malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

L'entreprise pétrolière Shell SHEL.L , dont le bénéfice net a plus que doublé au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, gagne 1,1% à Londres.

Les investisseurs suivent également de près l'évolution du conflit au Moyen-Orient, qui fait de nouveau grimper les cours du pétrole au-dessus des 90 dollars le baril, et attendent les premiers chiffres sur la croissance de la zone euro ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) dans le courant de la journée.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux inchangés, mais avec trois voix dissidentes plaidant en faveur d'une hausse face à la remontée des prix de l'énergie.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|