Zone euro: L'économie rebondit de 0,4% au 2e trimestre, selon une première estimation

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'économie ‌de la zone euro ​a rebondi plus que prévu au deuxième trimestre de ​2026, montre la première estimation ​du produit intérieur ⁠brut (PIB) publiée jeudi par ‌Eurostat.

Le PIB des 21 pays partageant l'euro a ​progressé ‌de 0,4% entre avril ⁠et fin juin par rapport au premier trimestre 2026, ⁠alors ‌que les économistes interrogés ⁠par Reuters prévoyaient une ‌croissance de 0,2% ⁠en rythme trimestriel.

L'économie du ⁠bloc s'était ‌contractée de 0,2% sur la ​période ‌allant de janvier à fin mars.

Sur un ​an, le PIB avance de 1%, ⁠après une progression de 0,3% le trimestre précédent.

Les économistes prévoyaient une croissance de 0,5% sur un an.

(Rédigé par ​Diana Mandiá)