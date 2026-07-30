Bouygues : CA et ROCA dépassent les attentes au S1, le titre grimpe

La 10e édition de VivaTech à Paris
Bouygues a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 1,3% sur un an, mais légèrement supérieur aux attentes, tandis que son résultat d'exploitation a également dépassé les prévisions, le groupe de construction et de télécommunications citant une performance solide malgré la volatilité du contexte macroéconomique et géopolitique.
Le chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'année est ressorti à 26,3 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 26,1 milliards selon un consensus fourni par le groupe. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 829 millions d'euros, tandis que les analystes attendaient 776 millions.
A la Bourse de Paris, à 09h35 GMT, l'action progresse de 6,8%, à 49,33 euros, en tête de l'indice français de référence, qui prend 0,38% au même moment
"Parmi les points forts, on note un chiffre d'affaires supérieur de 1% au consensus des analystes (...), un résultat COPA supérieur de 8% (..), une révision à la hausse des prévisions annuelles d'Equans, passant de 5% à 'au moins 5,2%', et la confirmation d'un CMD pour Equans", soulignent les analystes de JP Morgan dans une note.
Le résultat net part du Groupe progresse de 114 millions d'euros pour atteindre 287 millions au premier semestre, le groupe saluant cette hausse, "malgré l'impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France".
Bouygues, qui a annoncé début juin la signature, aux côtés de Free-Groupe Iliad et Orange, d'un un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR, a par ailleurs confirmé ses perspectives 2026.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)
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