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Bouygues : CA et ROCA dépassent les attentes au S1, le titre grimpe
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 11:42
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La 10e édition de VivaTech à Paris

La 10e édition de VivaTech à Paris

Bouygues a fait état ‌jeudi d'un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 1,3% sur un ​an, mais légèrement supérieur aux attentes, tandis que son résultat d'exploitation a également dépassé les prévisions, le groupe de construction et de télécommunications ​citant une performance solide malgré la volatilité du contexte macroéconomique et géopolitique.

Le chiffre d'affaires ​pour les six premiers mois de ⁠l'année est ressorti à 26,3 milliards d'euros, alors que les ‌analystes tablaient sur 26,1 milliards selon un consensus fourni par le groupe. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ​s'établit à 829 millions ‌d'euros, tandis que les analystes attendaient 776 millions.

A ⁠la Bourse de Paris, à 09h35 GMT, l'action progresse de 6,8%, à 49,33 euros, en tête de l'indice français de référence, qui ⁠prend 0,38% au ‌même moment

"Parmi les points forts, on note un chiffre ⁠d'affaires supérieur de 1% au consensus des analystes (...), un résultat ‌COPA supérieur de 8% (..), une révision à la hausse ⁠des prévisions annuelles d'Equans, passant de 5% à 'au moins ⁠5,2%', et la ‌confirmation d'un CMD pour Equans", soulignent les analystes de JP Morgan ​dans une note.

Le résultat net part ‌du Groupe progresse de 114 millions d'euros pour atteindre 287 millions au premier semestre, ​le groupe saluant cette hausse, "malgré l'impact, pour la deuxième année consécutive, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes ⁠entreprises en France".

Bouygues, qui a annoncé début juin la signature, aux côtés de Free-Groupe Iliad et Orange, d'un un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR, a par ailleurs confirmé ses perspectives 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van ​Overstraeten et Augustin Turpin)

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