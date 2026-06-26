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L'Europe ouvre dans le rouge, la "tech" trime
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 09:40

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi, les valeurs technologiques refluant à la suite des hausses de prix annoncées par Apple et Microsoft faisant peser de nouveaux doutes sur le secteur, alors que des crispations autour du détroit d'Ormuz éprouvent la pérennité de l'accord en Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,17% à 8.417,05 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,54% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,32%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,37%.

Alors que les valeurs technologiques avaient enregistré une reprise un tant soit peu après la vague de ventes en début de semaine, le secteur affronte de nouvelles craintes suscitées par Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O .

Les géants américains de la technologie ont tous deux annoncé jeudi des hausses de prix sur certains de leurs produits phare que sont l'iPad, le MacBook et la Xbox, afin de faire face à la flambée des coûts des composants dont les puces mémoire.

Ces annonces viennent enrayer le regain d'optimisme observé la veille à la suite des perspectives encourageantes des fabricants de puces américains Micron MU.O et Qualcomm

QCOM.O .

Les publications de ces géants des semi-conducteurs avaient par ailleurs déjà endigué la vague de ventes observée en début de semaine provoqué par un retour de craintes sur les dépenses en matière d'intelligence artificielle.

Dans le même temps, des inquiétudes concernant la pérennité de l'accord préliminaire conclu entre Téhéran et Washington refont surface, l'Organisation maritime internationale (OMI) ayant suspendu jeudi l'évacuation des navires bloqués dans le détroit d'Ormuz après qu'un navire a fait l'objet d'une attaque dans le golfe d'Oman.

Aux valeurs, le compartiment technologique .SX8P recule de 1,5%, enregistrant la pire performance sectorielle, en lien avec les hausses de prix annoncées par Microsoft et Apple sur certains de leurs produits.

À Paris, Soitec SOIT.PA et STMicroelectronics STMPA.PA se replient respectivement de 2,4% et 3,2%, rétrogradant aux derniers rangs du SBF 120 .SBF120 .

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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SBF 120
6 327,87 Pts Euronext Paris -0,52%
SOITEC
110,5000 EUR Euronext Paris -1,56%
STMICROELECTRONICS
63,1100 EUR Euronext Paris -3,00%
STOXX Europe 600
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STOXX Europe 600 Technology
1 005,10 Pts DJ STOXX -1,81%
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