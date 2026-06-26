Canicule : AlphaValue voit un potentiel pour Saint-Gobain dans les rénovations d'été

(Zonebourse.com) - La récente vague de chaleur en France pourrait ouvrir une nouvelle source de croissance pour le spécialiste des matériaux de construction qui cédait 0,39% peu avant midi ce vendredi à la Bourse de Paris.

Selon une analyse d'AlphaValue, les difficultés rencontrées par certains bâtiments rénovés, devenus trop étanches et sujets à la surchauffe estivale, pourraient accélérer la transition vers des rénovations plus complètes et plus rentables pour le groupe.

Le bureau d'études rappelle en effet que le gouvernement prévoit de consacrer 600 millions d'euros à l'adaptation des bâtiments aux fortes chaleurs. Pour AlphaValue, cette évolution dépasse le simple marché de l'isolation. Elle favorise des projets intégrant plusieurs solutions - vitrages à contrôle solaire, systèmes de parois, plafonds et produits de chimie de la construction - des activités nettement plus rémunératrices pour Saint-Gobain.

La France, premier marché du groupe avec 10,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, constitue un terrain particulièrement favorable à cette évolution. Un passage de travaux d'isolation ponctuels à des rénovations globales permettrait à Saint-Gobain d'augmenter à la fois le montant moyen de ses contrats et la part de produits à forte valeur ajoutée dans son mix.

Cette analyse rejoint les messages récemment délivrés par la direction. Après avoir largement achevé la cession de ses activités de distribution les moins rentables, qui ont contribué à relever les marges d'environ 40 à 50 points de base, le groupe estime que la prochaine étape de son amélioration de rentabilité passera davantage par la vente de solutions intégrées que par la poursuite de son recentrage de portefeuille.

La chimie de la construction apparaît comme un pilier de cette stratégie. Cette activité, qui génère aujourd'hui 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des marges proches de 20%, vise 9 milliards d'euros de revenus d'ici 2030.

Dans ce contexte, les futurs programmes publics de rénovation destinés à améliorer le confort d'été pourraient constituer un levier supplémentaire pour soutenir la montée en gamme du groupe et sa rentabilité.

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