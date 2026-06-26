Numérique, comptabilité, RH, logistique... : les Armées lancent une campagne de recrutement à destination des civils

Le ministère des Armées compte 64.000 civils pour près de 200.000 militaires.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le ministère des Armées a lancé vendredi 26 juin une campagne pour promouvoir le recrutement d'employés civils qui représentent un quart de ses effectifs. Les armées françaises ont besoin d'une large panel de profils allant du spécialiste du numérique à la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la restauration, la logistique ou encore le BTP.

Intitulée "S'engager autrement", la campagne vise à faire connaître le besoin des Armées d'embaucher plus de 3.500 civils chaque année. Le ministère des Armées compte 64.000 civils pour près de 200.000 militaires.

"Cette complémentarité civilo-militaire n'est pas récente, il y a ce besoin d'équilibre entre une population mobilisable, projetable, sous contrainte opérationnelle, et une ressource plus stable qui va s'inscrire dans la durée et qui reste sur le territoire métropolitain en soutien de l'ensemble des missions opérationnelles des armées ", explique à l' AFP Anne Bonenfant-Houyvet, sous-directrice du recrutement pour les Civils de la Défense.

Pas de déploiement en opérations extérieures

"Les civils n'ont pas vocation à être déployés en opérations extérieures", insiste-t-elle.

Le recrutement s'effectue par concours, par mobilité depuis les autres ministères, par contrat ou par l'intégration dans la fonction publique d'anciens militaires.

Les recrutements par contrat s'effectuent pour une durée initiale de trois ans, voire directement en CDI.

Quelque 350 ouvriers d'État continuent à être recrutés chaque année, essentiellement dans les métiers de la maintenance aéronautique ou terrestre.

Les nombreux professionnels médicaux et paramédicaux qui travaillent au profit du Service de santé des armées (SSA) sont eux directement gérés par le SSA.