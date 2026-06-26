 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'exécution du budget 2026 "va être compliquée", estime Roland Lescure
information fournie par AFP 26/06/2026 à 11:35

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale à Paris le 23 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Assemblée nationale à Paris le 23 juin 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a reconnu vendredi que l'exécution du budget 2026 allait "être très compliquée", après que la Cour des comptes a alerté sur ce point jeudi.

"La Cour des comptes a raison, l'exécution (du budget) 2026, elle va être très compliquée, et évidemment la préparation du budget 2027 ne va pas être simple", a déclaré le ministre sur France Culture.

La Cour des comptes a rendu jeudi un rapport alarmant sur les finances publiques de la France, la présidente de la première chambre Carine Camby indiquant que "tous les signaux sont au rouge".

M. Lescure a souhaité qu'on "fasse tout" pour tenir l'engagement de limiter le déficit public à 5% cette année.

Pour le budget 2027, "tout va dépendre de la volonté collective des partis politiques qui se disent de gouvernement de contribuer à un compromis qui ne sera forcément satisfaisant pour personne, si ce n'est au total qu'on aura un budget".

Il s'agira ensuite de "passer à autre chose: les dix ans qui s'ouvrent, avec de gros débats dont je préfère qu'ils aient lieu sur une piste de décollage sans nids-de-poule", a-t-il ajouté, en référence à la situation des finances publiques.

M. Lescure a par ailleurs confirmé qu'il soutenait Gabriel Attal en vue de l'élection présidentielle de 2027 : "Je suis membre de Renaissance et je suis évidemment loyal à mon patron de parti qui en est le candidat légitime".

"Et il le dit, je lui dis régulièrement, in fine il faudra un candidat de ce qu'on appelle le bloc central, à l'élection présidentielle. Je souhaite qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal se rassemblent à un moment ou un autre derrière celui qui sera le mieux placé et on fera tout pour qu'il gagne".

Il a aussi appelé à "se serrer les coudes" face à la canicule, plutôt qu'à "se montrer du doigt les uns les autres".

Budget France
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

5 commentaires

  • 12:44

    facile de vouloir faire porter le chapeau à une oposition fantoche.. les 49.3 il faut les assumer aussi. Il fallait en faire des qui soient utiles, et non pour enquiquiner la population.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon s'exprime à l'ouverture du congrès du syndicat le 22 juin 2026 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    La CFDT adopte sa feuille de route pour les quatre ans à venir
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:47 

    Sécurité sociale écologique, limitation des écarts de salaire, intelligence artificielle: le 51ème congrès de la CFDT, qui s'achève vendredi, a adopté la feuille de route du premier syndicat français pour les quatre prochaines années. La résolution revendicative ... Lire la suite

  • La Pride de Paris, le 28 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Canicule: à Paris, le festival Solidays annulé, la Marche des Fiertés reportée
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:39 

    Le festival Solidays a été annulé et la Marche des Fiertés reportée, vendredi, à la demande du préfet de police de Paris qui menaçait de les interdire en invoquant la persistance d'une canicule mettant à rude épreuve les secours et les hôpitaux. Le préfet de police ... Lire la suite

  • Une girafe mange des fruits et légumes glacés au jardin zoologique de Rome, le « Bioparco », pendant une vague de chaleur, le 26 juin 2026 ( AFP / Tiziana FABI )
    Vague de chaleur en Europe: les derniers développements
    information fournie par AFP 26.06.2026 12:36 

    Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe : Belgique: la reconstitution de la bataille de Waterloo annulée Pas de soldats en uniforme, bivouacs, ou tir au canon: la reconstitution annuelle de la bataille de Waterloo qui ... Lire la suite

  • ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Canicule : quels risques pour les économies européennes ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.06.2026 12:33 

    Les pertes cumulées de produit intérieur brut (PIB) pourraient atteindre 240 milliards de dollars en France sur la période 2026-2030, selon les calculs de Allianz Trade. La canicule n'épargne décidément personne. En plus des températures, elle fait également grimper ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank