Cybersécurité: l'Insee visée par une attaque informatique, 12.800 personnes affectées

L'Institut national de la statistique a été victime d'une attaque informatique qui a conduit à une violation de données personnelles de 12.800 personnes "travaillant, ayant travaillé", ou "issus des corps de l'Insee", a-t-elle indiqué dans un communiqué vendredi.

Aucune donnée sensible relative aux agents, comme les mots de passe, les données bancaires ou le numéro de sécurité sociale, n'est concernée par cette violation détectée le 19 juin et qui concerne seulement l'identité et les coordonnées professionnelles, a détaillé l'Institut dans un communiqué.

L'Institut national de la statistique et des études économiques est une direction générale du ministère de l'Économie et des Finances, indépendante, qui a pour mission de collecter, analyser et diffuser des informations sur l'économie et la société françaises sur l'ensemble de son territoire.

L'enquête, lancée après la détection de l'incident, n'a "pas révélé de compromission des donnes collectées par l'Insee auprès des entreprises ou des personnes".

L'institut recommande toutefois aux entreprises et aux particuliers "la plus grande prudence en cas de réception d'un message qui semblerait provenir d'un agent de l'Insee", et rappelle notamment qu'elle "ne demande jamais de payer pour une inscription", par exemple au répertoire Sirene, qui permet l'identification des entreprises, "ni de communiquer des informations bancaires ou des mots de passe".

Victime d'une cyberattaque, l'Insee recommande toutefois aux entreprises et aux particuliers "la plus grande prudence en cas de réception d'un message qui semblerait provenir" d'un de ses agents ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Une plainte a également été déposée auprès du procureur de la République", précise l'Insee.

Plusieurs incidents du même type ont visé des administrations ou des services de l'État dernièrement, posant la question de la sécurité de certains systèmes d'informations traitant des données publiques.

Le 16 juin, le gouvernement avait indiqué que sa plateforme dédiée au bénévolat Jeveuxaider.gouv.fr avait été victime d'une fuite de données personnelles d'environ 550.000 comptes.

Une semaine auparavant, le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête concernant une cyberattaque qui avait visé Tchap, la messagerie des agents publics.

Fin avril, après une importante attaque informatique visant l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), le Premier ministre, Sébastien Lecornu, avait annoncé la création d'une nouvelle nouvelle Autorité du numérique et de l'intelligence artificielle de l'État.