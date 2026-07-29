L'Europe, hormis Londres, finit en baisse dans un contexte d'attentisme

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,60% et le Stoxx 600 0,36% en clôture

* Wall Street dans le rouge à mi-séance en attendant Microsoft et Meta

* Décision de politique monétaire de la Fed à 18h00 GMT

* L'Irak bombardé par Ryad et les USA, Téhéran rejette une proposition sur Ormuz

* Le pétrole bondit de 7% avec l'intensification des frappes au Moyen-Orient

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en repli mercredi, la tendance positive alimentée par des résultats de sociétés comme Kering n'ayant pas suffi à compenser les craintes géopolitiques et une certaine prudence à l'approche de la publication des comptes financiers de géants américains de nouvelles technologies et de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,60% à 8.408,27 points. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 0,24%, bien aidé par les valeurs liés aux hydrocarbures. Le Dax allemand .GDAXI a reflué de 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,71%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX 0,36%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 1,60%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,85% et le Nasdaq .IXIC de 1,11% alors que Microsoft MSFT.O et Meta META.O doivent publier après la cloche leurs résultats trimestriels.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux éléments montrant que les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) sont rentables. D'autant que le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS (-9,61%) a déçu le marché avec des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, ce qui a accentué les inquiétudes sur l'IA.

En Europe, le secteur technologique .SX8P (-0,40%) a accusé en séance l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600, aux côtés des financières, de l'immobilier et de la consommation cyclique.

Le secteur de l'énergie .SXEP a en revanche progressé de 2,33%, dans le sillage du bond des cours du Brent alors que les frappes américaines et saoudiennes en Irak menacent d'aggraver le conflit entre Téhéran et Washington.

"La saison des résultats financiers influence les marchés, mais elle a été éclipsée par l'évolution de la situation au Moyen-Orient. À cela s'ajoute une faiblesse générale du marché, les investisseurs restant assez nerveux quant aux investissements dans les centres de données, notamment liés à l'IA", a expliqué Andrea Cicione, responsable d'études chez TS Lombard.

VALEURS EN EUROPE

Kering PRTP.PA a bondi 16,90% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultat d'exploitation récurrent, ce qui a incité HSBC à relever sa recommandation de "conserver" à "acheter".

Hermès HRMS.PA , en revanche, a dévissé de 11,02%, tombant en séance à un creux depuis début 2023. Le groupe de luxe n'est pas parvenu à convaincre les investisseurs d'un redressement imminent avec l'actualisation de ses comptes trimestriels.

Les autres groupes de luxe comme ont connu des fortunes diverses: LVMH

LVMH.PA a cédé 0,49% et Richemont CFR.S a reculé de 2,66%, tandis que Moncler MONC.MI a gagné 1,81%.

Dans les autres compartiments, Danone DANO.PA a perdu 2,29% dans un contexte de ralentissement de ses ventes en Chine.

Rémy Cointreau RCOP.PA a avancé de 1,07% après avoir réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en hausse organique.

Sopra Steria SOPR.PA a grimpé de 13,59% à la faveur du relèvement de son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel.

Deutsche Bank DBKGn.DE a gagne 1,07% après avoir fait état d'une hausse de 10% de son bénéfice au deuxième trimestre.

Caixabank CABK.MC a chuté de 7,12%, le maintien de perspectives de marge inchangées pour 2026 ayant déçu les investisseurs.

Aberdeen ABDN.L a reculé de 4,26% après avoir enregistré des sorties de capitaux de trois milliards de livres sterling au cours du premier semestre, contre des entrées attendues de 800 millions de livres.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en forte hausse mercredi, de nouvelles frappes aériennes de grande ampleur ayant repris au Moyen-Orient, anéantissant les espoirs d'une fin imminente de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, tandis que les données du secteur montrent une baisse des stocks de brut américains.

Le Brent grimpe de 7,12% à 90,10 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 6,60% à 84,49 dollars CLc1 .

"La reprise des frappes militaires au Moyen-Orient et les déclarations des responsables iraniens réaffirmant leur volonté de contrôler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, alors que les flux de pétrole transitant par ce détroit sont en baisse, font à nouveau grimper les cours du pétrole", a souligné Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

CHANGES

Le dollar est pratiquement stable (+0,03%) mercredi face à un panier de devises de référence .DXY , se maintenant à un pic de près d'un mois, dans l'attente des annonces de la Fed pour lesquelles certains analystes pronostiquent une hausse surprise des taux directeurs.

L'euro EUR= recule de 0,03%, à 1,1381 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3287 dollar (+0,02%), à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).

TAUX

Le rendement des obligations américaines à long terme progresse après trois séance de baisse, sur fond de forte hausse du pétrole et avant la décision de la Fed.

Les investisseurs anticipent globalement un maintien du principal taux directeur de la Fed, malgré un certain scepticisme. Selon le baromètre FedWatch de CME, les opérateurs estiment à près de 32% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base ce mercredi.

Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 4,2 points de base, à 4,6468% et celui à deux ans US2YT=RR 5,3 points, à 4,3303%

Les rendements des obligations à 10 et 30 ans US30YT=RR devraient connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis mars, tandis que le rendement à deux ans s'achemine vers une cinquième hausse mensuelle consécutive.

En zone euro, le rendement du Bund allemand a dix ans DE10YT=RR a fini sur un gain de 4,7 points de base, à 3,1561%, et celui à deux ans DE2YT=RR à 2,8028%, en hausse de 6,2 points de base.

A SUIVRE JEUDI : nL8N43Q1QK

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|