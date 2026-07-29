Groupe ADP triple son bénéfice au premier semestre et vante ses "mesures d'économies"

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a annoncé mercredi avoir plus que triplé son bénéfice net au premier semestre et vanté des "mesures d'économies" engagées après le début de la guerre au Moyen-Orient.

( POOL / BENOIT TESSIER )

Le résultat net a été multiplié par 3,2 à 312 millions d'euros.

Il intègre "la plus-value de cession sur l'opération de vente de 3,4% du capital de GMR Airports pour 257 millions d'euros", selon le groupe. Cette vente de parts d'une filiale indienne est intervenue en avril.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1,6% à 3,22 milliards d'euros.

"Malgré un environnement géopolitique difficile, le Groupe ADP a enregistré une performance résiliente", a affirmé le PDG Philippe Pascal, cité dans un communiqué.

Groupe ADP avait abaissé mi-juillet sa prévision 2026 de trafic dans les aéroports de Paris, établie avant la guerre au Moyen-Orient. La croissance devrait être de 0,5%, au lieu de 1,5% à 2,5%.

"Face à un environnement opérationnel difficile, le groupe a engagé depuis le deuxième trimestre une série de mesures ciblées d'économies de coûts afin de préserver ses perspectives financières, tout en maintenant ses dépenses et investissements stratégiques", a ajouté le groupe.

"Ces mesures généreront un montant estimé entre 40 et 60 millions d'euros d'économies de coûts, essentiellement au second semestre 2026", a-t-il ajouté.

Outre les trois aéroports parisiens (Roissy, Orly et Le Bourget), Groupe ADP exploite 24 autres aéroports, dont les plus fréquentés sont ceux de New Delhi et Hyderabad en Inde, celui d'Antalya en Turquie et celui de Santiago du Chili.

Les autres sont situés en Turquie, en Inde, en Europe du Sud (Croatie et Macédoine du Nord), en Arabie saoudite et Jordanie, en Indonésie, en Géorgie, au Kazakhstan et à Madagascar.