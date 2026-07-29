Immobilier: Altarea voit ses réservations de logements progresser de 3,4% au premier semestre

Le promoteur immobilier français Altarea a annoncé mercredi une augmentation de 3,4% des réservations de logements enregistrées au premier semestre, et se félicite d'une offre qui "porte ses fruits", selon son président Alain Taravella.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Parmi les 4.768 logements réservés depuis le début de l'année, près d'un tiers l'ont été par des particuliers, dont les achats augmentent de 4%.

Surtout, les investisseurs ont acquis 12% de logements en plus qu'au premier semestre de 2025, dont une centaine via le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif Jeanbrun, lancé en février, selon Alain Taravella.

L'activité "logement est un petit peu en augmentation" alors que le marché baisse nettement, se réjouit le président et fondateur du groupe immobilier.

La guerre au Moyen-Orient n'a pas fait dérailler ses ventes au premier semestre et l'entreprise "lance de nouvelles opérations qui rencontrent des clients" et sont plus rentables, affirme à l'AFP le dirigeant de 78 ans.

L'offre Access, qui propose des logements plus petits, moins chers et accompagnés de conditions de financement accessibles, principalement en direction des "jeunes qui ont besoin de petits logements" pour une "mensualité égale à un loyer", "porte ses fruits", assure Alain Taravella.

Désormais Altarea augmente son offre avec 3.157 logements à vendre à fin juin, 26% de plus que mi-2025.

Le chiffre d'affaires de la promotion résidentielle affiche cependant une baisse de 6%, en raison de la fin des vieilles opérations qui avaient des prix plus élevés. Le taux de marge sur les activités de promotion immobilière s'améliore en revanche.

L'exploitation de centres commerciaux a de son côté rapporté 136 millions d'euros au premier semestre 2026, en repli de 7,3%.

Altarea a remporté une concession de 20 ans d'exploitation des 17.000 m² d'espaces commerciaux du métro de Milan, où transitent chaque année près de 650 millions de visiteurs, selon l'entreprise.

Au global, Altarea a généré 867,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours du semestre, en recul de 9,1% sur un an.

Le résultat opérationnel FFO du groupe, un indicateur de sa rentabilité, a bondi de près de 40% sur un an pour monter à 86,6 millions d'euros, "principalement grâce au logement", relève Alain Taravella.

La semaine dernière, le promoteur Nexity avait rapporté une baisse de 10% de ses réservations de logements, tandis qu'Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a connu une augmentation de 12%.