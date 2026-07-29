BIC relève ses perspectives 2026 mais s'attend à un S2 "plus difficile"

(Actualisé avec citation DG, détails §§ 3 et 5)

BIC BICP.PA a relevé mercredi ses perspectives 2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,8% au deuxième trimestre, à 586 millions d'euros, mais le fabricant d'articles de papeterie a prévenu être conscient d'aborder une fin d'année "plus difficile".

Le groupe a déclaré dans un communiqué anticiper une croissance organique "modeste" en 2026, une marge d'exploitation ajustée "légèrement supérieure" à 14,0%, ainsi qu'une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

"Notre performance du premier semestre reflète les premiers effets des actions que nous avons mises en œuvre, confirmant que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Rob Versloot, directeur général, dans un communiqué.

BIC avait confirmé en avril anticiper une "amélioration des tendances" en chiffre d'affaires organique, une "légère progression" de la marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

Le résultat d'exploitation ajusté semestriel s'est établi à 166 millions d'euros, en hausse de 12,6% sur un an, pour une marge d'exploitation ajustée de 16%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)