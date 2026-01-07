 Aller au contenu principal
L'Europe freinée par les valeurs de l'énergie avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 09:37

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax allemand, évoluent en baisse mercredi en début de séance, freinées par le repli des valeurs énergétiques avec le recul des cours du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,27% à 8.214,94 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,25% mais à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,5%, à la faveur de la progression des valeurs industrielles.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 grapille 0,05% et le Stoxx 600

.STOXX de 0,06%.

Le compartiment européen de l'énergie .SXEP recule de 1,4%, plus fort repli sectoriel, sur fond de baisse des cours du brut dans la foulée de l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington pour l'exportation de 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.

A Paris, TotalEnergies TTEF.PA recule de 1,85%, parmi les plus forts reculs du CAC 40 avec Kering PRTP.PA (-3,4%).

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 218,85 Pts Euronext Paris -0,23%
DAX
25 004,32 Pts XETRA +0,45%
EURO STOXX 50
5 922,03 Pts DJ STOXX -0,16%
FTSE 100
10 072,60 Pts FTSE Indices -0,50%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
KERING
301,5500 EUR Euronext Paris -4,44%
Pétrole Brent
60,21 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
56,50 USD Ice Europ -0,84%
STOXX Europe 600
605,40 Pts DJ STOXX +0,02%
STXE6O&G EUR P
406,21 Pts DJ STOXX -1,68%
TOTALENERGIES
53,8000 EUR Euronext Paris -2,25%
