L'Europe freinée par les valeurs de l'énergie avec la baisse du pétrole

Les principales Bourses européennes, hormis le Dax allemand, évoluent en baisse mercredi en début de séance, freinées par le repli des valeurs énergétiques avec le recul des cours du pétrole.
À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,27% à 8.214,94 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,25% mais à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,5%, à la faveur de la progression des valeurs industrielles.
L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 grapille 0,05% et le Stoxx 600
.STOXX de 0,06%.
Le compartiment européen de l'énergie .SXEP recule de 1,4%, plus fort repli sectoriel, sur fond de baisse des cours du brut dans la foulée de l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington pour l'exportation de 2 milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.
A Paris, TotalEnergies TTEF.PA recule de 1,85%, parmi les plus forts reculs du CAC 40 avec Kering PRTP.PA (-3,4%).
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
