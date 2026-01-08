(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Alphabet)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,18% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Les actions du secteur aux Etats-Unis augmentent en avant-Bourse alors que le président Donald Trump a déclaré mercredi, qu'après des négociations avec des sénateurs et des élus de la Chambre des représentants, il avait décidé que le budget militaire serait porté à 1.500 milliards de dollars en 2027.

La locataire de la Maison blanche veut également empêcher les entreprises de la défense de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions.

Avant l'ouverture de Wall Street, NORTHROP GRUMMAN NOC.N grimpe de 6,8%, LOCKHEED MARTIN LMT.N de 6,7%, RTX RTX.N de 5,5%, KRATOS DEFENSE KTOS.O de 6,6% et GENERAL DYNAMICS GD.N de 4,3%.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les compagnies pétrolières américaines veulent de "sérieuses garanties" de la part de Washington avant de faire d'importants investissements au Venezuela, alors que le président Donald Trump les exhorte à soutenir sa tentative de remodeler les marchés de l'énergie, a rapporté mercredi le Financial Times.

* CHEVRON CVX.N - Le producteur de pétrole est en discussions avec l'administration américaine pour étendre une licence d'exploitation au Venezuela afin d'augmenter les exportations de brut vers ses propres raffineries et de les vendre à d'autres acheteurs, ont rapporté mercredi à Reuters quatre sources proches des négociations.

* ALPHABET GOOGL.O recule de 1% en avant-Bourse après avoir gagné la veille 2,4% et dépassé Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant la deuxième plus grande entreprise américaine derrière Nvidia.

* SECTEUR DE LA SANTÉ - L'administration de Donald Trump ne peut pas exiger des hôpitaux recevant les Américains à faible revenu qu'ils s'acquittent au préalable du prix intégral des dix premiers médicaments concernés par des négociations tarifaires dans le cadre du programme Medicare, a statué mercredi une cour d'appel américaine. Ces dix premiers médicaments concernent l'anticoagulant Eliquis vendu par PFIZER PFE.N et BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N , le médicament concurrent Xarelto de JOHNSON & JOHNSON JNJ.N et le médicament contre le diabète Januvia de MERCK & CO MRK.N .

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Elon Musk, le directeur entre autres de Tesla TSLA.O et de la start-up d'intelligence artificielle xAI, a persuadé mercredi un juge d'autoriser un procès devant jury sur ses allégations selon lesquelles OpenAI, le créateur de ChatGPT soutenu par Microsoft

MSFT.O , aurait trahi sa mission fondatrice lors de sa restructuration très médiatisée en une entité à but lucratif.

* NVIDIA NVDA.O exige un paiement anticipé complet de la part des clients chinois désireux d'acquérir ses puces H200 destinées à l'intelligence artificielle, dans un contexte d'incertitude quant à l'approbation par Pékin des livraisons de ses semi-conducteurs, ont rapporté à Reuters deux sources informées du dossier.

* APPLIED DIGITAL APLD.O bondit de 6,3% en avant-Bourse. Le groupe a publié mercredi soir un chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, l'opérateur de centres de données ayant bénéficié d'une forte demande dans l'intelligence artificielle (IA).

* APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O - Une loi permettant de calculer les amendes sur la base du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise découragera les infractions commises par les multinationales, a déclaré l'organisme indien de supervision pour ententes devant un tribunal, dans le cadre d'un litige avec Apple. Une telle loi pourrait avoir des conséquences sur Apple, Amazon et d'autres entreprises étrangères soumises à un contrôle de la concurrence.

* FORD MOTOR F.N a annoncé mercredi qu'il mettrait sur le marché des systèmes d'aide à la conduite de niveau 3 en 2028, permettant aux conducteurs de ne pas avoir les mains sur le volant ni les yeux sur la route lorsqu'ils circulent sur certaines autoroutes. Par ailleurs, Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le constructeur automobile de "neutre" à "surpondérer". L'action Ford prend 0,5% en avant-Bourse.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N prend 1,7% en avant-Bourse. Le groupe a publié mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street au titre du troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses marques de bière Modelo Especial et Corona.

* MORGAN STANLEY MS.N a promu 184 salariés au rang de manager cette année, soit une hausse de 6% par rapport à 2025, selon une note interne consultée mercredi par Reuters, alors que les transactions ont rebondi dans l'ensemble du secteur.

* GENERAL MOTORS GM.N avance de 0,8% avant l'ouverture de Wall Street. Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le constructeur automobile de pondération de "neutre" à "surpondérer".

* ALCOA AA.N recule de 3,4% en avant-Bourse. JPMorgan a rétrogradé le producteur d'aluminium à "sous-pondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)