Les groupes pétroliers Galp et Moeve envisagent un rapprochement pour créer un géant ibérique
information fournie par Boursorama avec AFP 08/01/2026 à 13:28

Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Cet accord ouvre la voie à des négociations qui porteront sur la possible création de deux entités distinctes: IndustrialCo, axée notamment sur le raffinage, et RetailCo, dotée d'un réseau d'environ 3.500 stations-service, selon des communiqué des deux groupes.

Cette opération s'inscrit dans une logique d'optimisation industrielle, en combinant leurs activités en aval, afin de renforcer leur positionnement sur le marché énergétique européen.

RetailCo serait détenue conjointement par Galp et Moeve, avec des "participations équivalentes", tandis que le groupe portugais détiendrait une part minoritaire dans IndustrialCo, légèrement supérieure à 20%.

Cette opération, encore à l'étude et soumise aux autorisations réglementaires, pourrait être finalisée vers la fin du premier semestre 2026.

"En combinant les capacités complémentaires et l’expertise de Galp et Moeve dans les opérations en aval, nous avons l'opportunité de créer des acteurs européens majeurs dans la péninsule ibérique", s'est félicité Paula Amorim, présidente du conseil d'administration de Galp.

Pour Maarten Wetselaar, directeur général de Moeve, ce partenariat de long terme constitue un levier important pour "assurer la transition énergétique".

L'annonce a été bien accueillie par les investisseurs. A la Bourse de Lisbonne, le titre Galp progressait de 1,72% à 14,82 euros en milieu de matinée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CEPSA
12,0600 EUR Sibe -37,56%
GALP ENERGIA -B-
14,8550 EUR Euronext Lisbonne +1,96%

