 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesco: Les ventes et la croissance déçoivent au 3e trimestre, le titre chute
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:29

Des clients passent devant une succursale de Tesco à Londres

Des clients passent devant une succursale de Tesco à Londres

Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de ‍3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes ‌deux inférieures aux attentes du groupe.

Le premier détaillant alimentaire britannique visait une croissance de 3,6% et 3,4% respectivement ​dans un consensus compilé par l'entreprise. Vers 11h20 GMT, ⁠son titre cédait 5,59%.

Le directeur général Ken Murphy, en poste depuis 2020, a déclaré aux journalistes ⁠que la confiance ‍des consommateurs était mitigée, certains clients "comptant chaque sou".

"Je ⁠pense que nous avons vu pendant Noël que, malgré certains commentaires contraires, les gens ont apprécié Noël… et ont dépensé ​davantage", a-t-il nuancé ne pas pouvoir prévoir "ce que 2026 réserve à chacun".

La confiance des ménages reste fragile au Royaume-Uni, ⁠tandis les données officielles du mois dernier ayant ​montré un taux de chômage à son plus ​haut niveau depuis ​début 2021.

"Tesco a publié une mise à jour commerciale de ​Noël plus faible que prévu, ⁠ce qui indique que la croissance devient plus difficile à maintenir dans un contexte de consommateurs plus sensibles aux prix", selon Lale Akoner, analyste chez eToro.

Le groupe a cependant déclaré ‌jeudi viser un résultat opérationnel ajusté, une mesure clef de son bénéfice, dans le haut de sa fourchette de prévisions précédente de 2,9 à 3,1 milliards de livres (3,34 et 3,57 milliards d'euros).

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 13:57

    Je me souviens d'in sausage roll, 1er prix dans les années 2000. J'avais vomis toutes les heures du jour, jusqu'à minuit aussi.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.01.2026 13:34 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Zalando ferme un important site logistique en Allemagne, 2.700 emplois supprimés
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.01.2026 13:30 

    Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2.700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises. Le ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Les groupes pétroliers Galp et Moeve envisagent un rapprochement pour créer un géant ibérique
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.01.2026 13:28 

    Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique. ... Lire la suite

  • Manifestation contre la gestion par le gouvernement de l'accord de libre-échange UE-Mercosur et la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire, à Paris
    France-Des agriculteurs en colère bloquent certains axes à Paris
    information fournie par Reuters 08.01.2026 13:27 

    Des agriculteurs arrivés en tracteurs avant l'aube ont manifesté jeudi à Paris, se rassemblant devant la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin d'exprimer une nouvelle fois leur colère contre les contraintes pesant sur leur activité à la veille de l'adoption attendue ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank