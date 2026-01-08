Tesco: Les ventes et la croissance déçoivent au 3e trimestre, le titre chute

Des clients passent devant une succursale de Tesco à Londres

Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de ‍3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes ‌deux inférieures aux attentes du groupe.

Le premier détaillant alimentaire britannique visait une croissance de 3,6% et 3,4% respectivement ​dans un consensus compilé par l'entreprise. Vers 11h20 GMT, ⁠son titre cédait 5,59%.

Le directeur général Ken Murphy, en poste depuis 2020, a déclaré aux journalistes ⁠que la confiance ‍des consommateurs était mitigée, certains clients "comptant chaque sou".

"Je ⁠pense que nous avons vu pendant Noël que, malgré certains commentaires contraires, les gens ont apprécié Noël… et ont dépensé ​davantage", a-t-il nuancé ne pas pouvoir prévoir "ce que 2026 réserve à chacun".

La confiance des ménages reste fragile au Royaume-Uni, ⁠tandis les données officielles du mois dernier ayant ​montré un taux de chômage à son plus ​haut niveau depuis ​début 2021.

"Tesco a publié une mise à jour commerciale de ​Noël plus faible que prévu, ⁠ce qui indique que la croissance devient plus difficile à maintenir dans un contexte de consommateurs plus sensibles aux prix", selon Lale Akoner, analyste chez eToro.

Le groupe a cependant déclaré ‌jeudi viser un résultat opérationnel ajusté, une mesure clef de son bénéfice, dans le haut de sa fourchette de prévisions précédente de 2,9 à 3,1 milliards de livres (3,34 et 3,57 milliards d'euros).

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)