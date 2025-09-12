L'Europe dans le vert avec la baisse attendue des taux de la Fed

Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement à la hausse vendredi dans le sillage des records atteints à Wall Street et sur plusieurs places asiatiques, les investisseurs étant de plus convaincus que la Réserve fédérale américaine (Fed) va reprendre son cycle de baisse des taux directeurs.

À Paris, le CAC 40 .FCHI avance de 0,14% à 7.835,11 points vers 07h20 GMT, soutenu principalement par le compartiment immobilier. À Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,20% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,12% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne également 0,11%, tiré essentiellement par les ressources de base, les "utilities" et les nouvelles technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,04% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une clôture à des niveaux record.

Cette légère consolidation attendue à Wall Street ne devrait pas remettre en cause l'enthousiasme des marchés puisque les indices boursiers au Japon, en Corée du sud et à Taïwan ont atteint ou approché des sommets sans précédent. Les indices chinois, pour leur part, ont touché en séance leur plus haut niveau en trois ans et demi, portées par de fortes attentes de croissance des bénéfices des entreprises sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

L'appétit pour le risque a été renforcé après la publication jeudi des prix à la consommation aux Etats-Unis, dernière statistique majeure susceptible d'influer sur la trajectoire des taux avant la réunion des 16 et 17 septembre de la Fed.

La publication dans l'après-midi de l'indice de confiance du consommateur américain, mesuré par l'Université du Michigan, pourrait renforcer cette perspective.

En Europe, les indicateurs du jour sont ressortis sans surprise avec une confirmation des chiffres de l'inflation en Allemagne et France, tandis que le PIB en Grande-Bretagne a stagné comme prévu.

Sur le plan monétaire en Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) rendra sa décision de politique monétaire la semaine prochaine après la Banque centrale européenne (BCE), qui a opté jeudi pour le statu quo, estimant que l'institution était en "bonne position" et que les risques pour l'économie étaient devenus plus équilibrés.

La situation en France devrait cependant rester un sujet de préoccupation alors que l'agence de notation Fitch Ratings doit rendre sa décision sur les finances publiques après la clôture des marchés.

Dans l'actualité des entreprises, Sabadell SABE.MC recule de près de 1% alors que le conseil d'administration de la banque espagnole a recommandé vendredi à l'unanimité à ses actionnaires de ne pas accepter l'offre publique d'achat hostile de BBVA

BBVA.MC (-0,21%).

Euronext ENX.PA avance de 0,90% alors que l'opérateur boursier intégrera l'indice parisien CAC 40 à compter du 22 septembre en remplacement de Teleperformance TEPRF.PA (+0,22%).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)