Le testament de Giorgio Armani prévoit une vente progressive de la marque ou une IPO

par Elisa Anzolin

Le créateur de mode Giorgio Armani, récemment décédé, a demandé à ses héritiers de vendre progressivement la marque de mode qu'il a créée il y a 50 ans ou de chercher à l'introduire en Bourse, selon son testament, marquant un revirement inattendu pour une entreprise qui a toujours défendu son indépendance et ses racines italiennes.

Le testament, consulté par Reuters, stipule que ses héritiers doivent vendre une participation de 15% dans la maison de couture italienne dans les 18 mois et transférer ensuite 30% à 54,9% supplémentaires au même acheteur dans les trois à cinq ans suivant le décès de Giorgio Armani.

Le testament indique également que la priorité doit être donnée au géant du luxe LVMH, au poids lourd de la beauté L'Oréal, au leader des lunettes EssilorLuxottica ou à un autre groupe "de même rang" qui serait identifié par une fondation créée par le créateur pour préserver son héritage, avec l'accord du partenaire commercial et conjoint de Giorgio Armani, Pantaleo Dell'Orco.

Une introduction en Bourse (IPO) peut aussi être envisagée en Italie ou sur un marché boursier de même importance, précise le testament.

La mention explicite de la vente de participations et d'acteurs cotés en France comme acheteurs potentiels contraste fortement avec le refus persistant de son vivant de Giorgio Armani de diminuer son contrôle ou de coter son groupe de mode en Bourse.

Au fil des ans, le créateur des célèbres costumes déstructurés qui lui ont valu une renommée internationale a reçu plusieurs propositions, dont une en 2021 de John Elkann, héritier de la famille italienne Agnelli, et une autre de la marque de luxe Gucci, alors que Maurizio Gucci était encore à sa tête.

Vendredi, un porte-parole d'EssilorLuxottica a indiqué que le groupe franco-italien évaluait avec attention une possible acquisition d'une participation dans Giorgi Armani, évoquant les "liens profonds" existants entre les deux groupes.

EssilorLuxottica fabrique les lunettes de vue de la marque Armani dans le cadre d'un accord de licence qui court jusqu'en 2038. Giorgio Armani et le fondateur de Luxottica Leonardo Del Vecchio, décédé en 2022, ont conclu leur premier accord en 1988.

Giorgio Armani était le seul actionnaire principal de la société qu'il avait créée avec son défunt conjoint Sergio Galeotti dans les années 1970 et sur laquelle il a exercé jusqu'à la fin un contrôle strict, tant sur le plan créatif que managérial.

Il ne laisse derrière lui aucun enfant pour hériter de l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires relativement stable de 2,3 milliards d'euros en 2024, mais dont les bénéfices ont diminué dans le contexte de ralentissement généralisé du secteur du luxe.

Le testament attribue à la Fondazione Giorgio Armani et à Pantaleo Dell'Orco 70% des droits de vote du groupe Armani.

Selon le testament, la fondation conservera une participation de 30,1% en cas d'introduction en Bourse.

