Guerre en Ukraine : la Français majoritairement favorables à des garanties de sécurité fortes, mais pas pour l'envoi de troupes au sol

Le sondage révèle un important clivage politique, les partisans d'Emmanuel Macron étant plus enclins à aider l'Ukraine que les autres, notamment les sympathisants du RN.

Un militaire ukrainien dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 9 septembre 2025. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Une large majorité des Français jugent qu'il est nécessaire d'apporter des "garanties de sécurité fortes" à l'Ukraine, dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu, telles qu'une intégration progressive dans l'Otan ou l'UE, ou encore la fourniture d'armes, selon un sondage de l'Ifop publié vendredi 12 septembre. L'approbation tombe toutefois en dessous des 50% en ce qui concerne l'envoi de troupes sur place.

La France a pris depuis février, avec le Royaume-Uni, la tête d'une "coalition des volontaires" regroupant une trentaine de pays , essentiellement européens, qui s'est donnée pour mission de fournir à Kiev des garanties de sécurité au sol, en mer et dans les airs, en cas de fin d'accord de cessation des hostilités avec Moscou.

Si 75% des sondés jugent nécessaires de telles garanties, une majorité (61%) se prononce d'abord pour qu'elle prenne la forme d'une intégration progressive de l'Ukraine dans l'Otan , considérée comme une ligne rouge pour la Russie, la fourniture d'armes (59%) et l'intégration progressive à l'Union européenne (56%).

En revanche, l'envoi de troupes occidentales ou européennes au sol, sur le modèle des États-Unis en Corée du Sud, recueille 47% de soutien .

Le sondage révèle un clivage politique fort sur ce sujet. Avec un soutien passant de 70% pour les sympathisants du président de la République, qui s'est dit prêt à engager des forces françaises en Ukraine, à 55% pour ceux des partis de gauche et de droite, et chutant à 36% pour les sympathisants du Rassemblement national (RN).

Les sympathisants RN se démarquent

Pour 35% des sondés, l'ONU devrait s'impliquer en premier lieu pour faire respecter un cessez-le-feu.

Dans l'ensemble, ils sont 47% à considérer que la France doit participer à la "coalition des volontaires" pour faire respecter le cessez-le-feu.

Une très large majorité de Français (72%) estime que la Russie représente une menace pour la souveraineté des États de l'Union européenne. Une perception largement partagée selon l'appartenance politique des sondés, à part pour ceux proches du RN (54%).

Quant à la confiance accordée au président russe Vladimir Poutine pour respecter un éventuel cessez-le-feu, elle est aussi influencée par la proximité partisane. Si un Français sur cinq seulement fait confiance au chef du Kremlin, le pourcentage monte à 32% pour les proches de LFI et 26% pour ceux du RN.

Enquête menée auprès d'un échantillon de 1.197 personnes, représentatif de la population âgées de 18 ans et plus, et réalisée avec questionnaire en ligne début septembre. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.