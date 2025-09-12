Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,06% pour le Nasdaq.

* ADOBE ADBE.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2025, signe d'une forte demande pour ses logiciels et d'une monétisation accrue des outils d'intelligence artificielle. L'action prend 3,6% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir accepté les remèdes proposés par le groupe américain pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à sa plateforme Teams.

Microsoft et OpenAI ont par ailleurs annoncé jeudi avoir signé un accord non contraignant définissant les nouveaux termes de leur relation, qui permettra à l'entreprise américaine d'intelligence artificielle de se restructurer en société à but lucratif, marquant ainsi une nouvelle étape dans le partenariat très médiatisé visant à financer l'engouement pour l'agent conversationnel ChatGPT.

* APPLE AAPL.O va déployer une fonctionnalité de détection de l'hypertension sur sa montre connectée la semaine prochaine après avoir reçu jeudi l'autorisation de l'agence américaine du médicament(FDA), a rapporté l'agence Bloomberg News.

* NVIDIA NVDA.O et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans des centres de données au Royaume-Uni lors d'une visite de leurs PDG dans ce pays la semaine prochaine, qui coïncide avec la visite du président américain Donald Trump, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)