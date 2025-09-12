 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 789,62
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 11:57

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,06% pour le Nasdaq.

* ADOBE ADBE.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2025, signe d'une forte demande pour ses logiciels et d'une monétisation accrue des outils d'intelligence artificielle. L'action prend 3,6% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir accepté les remèdes proposés par le groupe américain pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées à sa plateforme Teams.

Microsoft et OpenAI ont par ailleurs annoncé jeudi avoir signé un accord non contraignant définissant les nouveaux termes de leur relation, qui permettra à l'entreprise américaine d'intelligence artificielle de se restructurer en société à but lucratif, marquant ainsi une nouvelle étape dans le partenariat très médiatisé visant à financer l'engouement pour l'agent conversationnel ChatGPT.

* APPLE AAPL.O va déployer une fonctionnalité de détection de l'hypertension sur sa montre connectée la semaine prochaine après avoir reçu jeudi l'autorisation de l'agence américaine du médicament(FDA), a rapporté l'agence Bloomberg News.

* NVIDIA NVDA.O et OpenAI prévoient d'investir plusieurs milliards de dollars dans des centres de données au Royaume-Uni lors d'une visite de leurs PDG dans ce pays la semaine prochaine, qui coïncide avec la visite du président américain Donald Trump, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ADOBE
350,5500 USD NASDAQ +0,11%
APPLE
230,0300 USD NASDAQ +1,43%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 108,00 Pts Index Ex +1,36%
MICROSOFT
501,0100 USD NASDAQ +0,13%
NVIDIA
177,1700 USD NASDAQ -0,09%
S&P 500 INDEX
6 587,47 Pts CBOE +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank