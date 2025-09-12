Athlétisme: Habz, chef de file des Bleus aux Mondiaux

Azeddine Habz célèbre sa victoire en finale du 1500m hommes à Rome

par Vincent Daheron

Azeddine Habz, fort de sa meilleure performance mondiale de l'année sur 1.500 m, est certainement la meilleure chance de médaille française aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo qui s'ouvrent dans la nuit de vendredi à samedi.

Le demi-fondeur de 32 ans a changé subitement de dimension sur la scène internationale le 20 juin dernier. Ce soir-là, sur la piste bleue du stade Charléty de Paris, le Tricolore a claqué un temps canon : 3'27''49, record de France détenu depuis 2003 par Mehdi Baala (3'28''98) dépoussiéré pour devenir le sixième meilleur performeur mondial de tous les temps.

"Quand j'ai commencé l'athlé, Mehdi Baala était un exemple car c'était le meilleur sur la distance. C'était un chrono fort. Je m'y attendais (à battre le record) mais je ne pensais jamais courir en 3'27''", a admis Azeddine Habz à Reuters.

"Effectivement j’ai changé de dimension mais je reste lucide, je n'ai pas couru plusieurs fois en 3’27'', je l’ai couru une fois. L’objectif est d’avoir une régularité en 3’27'' pour être dans le top 3 au niveau mondial dans les années à venir. (...) On le voit dans les grands meetings et les championnats, les athlètes me regardent autrement qu’avant."

Le vice-champion d'Europe en salle 2025 du 1.500 m, en mars dernier, a passé un cap cette saison. Le résultat de changements opérés dans son entraînement mais aussi d'une motivation décuplée par son échec aux Jeux olympiques de Paris.

L'été dernier, le natif du Maroc et naturalisé Français en 2018 avait terminé 12e et dernier de sa demi-finale du 1.500 m.

"Je suis arrivé avec une blessure au dos, même à l'entraînement, je courais avec des douleurs", s'est-il souvenu. "C'était une déception importante. J'étais à 50% de mes capacités. Je courais avec des antidouleurs, je n'avais qu’une hâte : que la saison se finisse. Mais à Paris, j’avais à coeur de courir parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a les Jeux à domicile."

"C'était dur à digérer au début mais ça m'a permis d'être aussi performant cette année parce que j’avais en tête de prendre ma revanche sur cette déception."

Il fera logiquement partie des prétendants au podium mais la liste des engagés est très dense avec la présence des trois derniers champions du monde (les Britanniques Josh Kerr et Jake Wightman et le Kényan Timothy Cheruiyot) ainsi que les deux derniers champions olympiques (l'Américain Cole Hocker et le Norvégien Jakob Ingebrigtsen).

"Je ne me mets pas de limites. Une fois que je suis en finale, les douze ont la capacité de finir sur le podium ou de gagner", estime Azeddine Habz. "Je vais tout faire pour gagner. Une médaille serait déjà une réussite de la saison. Si je peux avoir le titre, ce serait encore plus beau, la cerise sur le gâteau."

Les séries du 1.500 m sont prévues dans la nuit de samedi à dimanche avant les demi-finales lundi et la finale mercredi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)