Italie - Éléments à surveiller le 7 mai

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7 mai - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens ce jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouvelles informations sont signalées par (*).

Pour consulter la liste complète des événements en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

POLITIQUE

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontrera le pape Léon au Vatican jeudi, lors d'un entretien qui s'annonce tendu, le président Donald Trump ayant multiplié les attaques désobligeantes à l'encontre du chef de l'Église catholique au sujet de la guerre en Iran.

Rubio, qui occupe également le poste de conseiller à la sécurité nationale de Trump, devait arriver au Palais apostolique du Vatican vers 11 h 15 (0915 GMT) pour cette visite, la première entre le pape et un membre du cabinet Trump depuis près d'un an.

ÉCONOMIE

L'OCDE publie les données de l'indicateur composite avancé d'avril (10h00 GMT).

DETTE

Le Trésor annonce la vente de bons du Trésor à 12 mois, dont les montants relatifs seront mis aux enchères le 12 mai.

ENTREPRISES

(*) UNICREDIT CRDI.MI

La banque a déclaré jeudi avoir conclu un accord non contraignant visant à céder certaines parties de sa filiale russe à un “investisseur privé bien établi” aux Émirats arabes unis.

Un haut responsable de la Commerzbank CBKG.DE a rejeté jeudi les appels lancés par le directeur général d'UniCredit , Andrea Orcel, en faveur de la reprise des négociations de fusion, alors que la bataille pour le contrôle de la première banque allemande s'intensifie.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI

(*) L'établissement de crédit toscan a annoncé jeudi que Fabrizio Palermo avait démissionné mercredi de son poste d'administrateur indépendant avec effet immédiat, invoquant des désaccords avec les récentes décisions en matière de gouvernance d'entreprise.

BPER BANCA EMII.MI

(*) La banque a publié jeudi un bénéfice net au premier trimestre supérieur aux attentes du marché , soutenu par une hausse des revenus nets d'intérêts et des commissions, la banque ayant récolté les fruits de sa fusion avec la Banca Popolare di Sondrio.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre à 08h00 GMT.

POSTE ITALIANE PST.MI

(*) Le conglomérat financier a revu à la hausse ses prévisions pour l'année jeudi après avoir annoncé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes.

Une conférence téléphonique suivra.

FINECOBANK FBK.MI

(*) La banque numérique a annoncé jeudi une baisse de 1,2 % de son bénéfice net du premier trimestre à 162,2 millions d'euros (190,6 millions de dollars), reflétant en partie l'impact accru de l'un des principaux impôts sur les sociétés en Italie.

Une conférence téléphonique sur les résultats suivra.

ENI ENI.MI

Les actionnaires du groupe énergétique contrôlé par l'État ont approuvé mercredi la nomination des membres du conseil d'administration proposés par le gouvernement, ouvrant la voie à un cinquième mandat record pour le directeur général Claudio Descalzi à la tête d'Eni.

(*) La société a déclaré jeudi que sa découverte de gaz Geliga-1 au large de l'Indonésie avait donné d'excellents résultats lors des essais, confirmant la forte productivité du gisement et ouvrant la voie à un développement accéléré.

ENEL ENEI.MI

Le fournisseur d'électricité espagnol Endesa

ELE.MC , détenu par le géant italien de l'énergie, a confirmé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir affiché une hausse de 24 % de son bénéfice net au premier trimestre, dépassant les attentes du marché.

Enel publie ses résultats du premier trimestre, suivis d'une conférence téléphonique.

(*)EDISON EDNn.MI

Le groupe a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a indiqué que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre avait diminué de moitié par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'impact de la force majeure déclarée par son fournisseur de gaz naturel liquéfié, QatarEnergy.

TENARIS TENR.MI

(*) Le fabricant de tubes en acier a averti mercredi soir qu'il s'attendait à ce que ses ventes du deuxième trimestre soient affectées par une baisse des expéditions vers le Moyen-Orient en raison du conflit dans la région. Par ailleurs, la société a également annoncé avoir nommé Gabriel Podskubka au poste de directeur général, en remplacement de Paolo Rocca, qui occupera désormais la fonction de président du conseil d'administration.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

NEXI NEXII.MI

(*) La société de paiement a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que son résultat avant intérêts, impôts, dettes et amortissements (EBITDA) reste “globalement stable” après des investissements stratégiques et a confirmé ses prévisions pour 2026. L'EBITDA du premier trimestre de l'année a augmenté de 2,6 % en glissement annuel pour atteindre 396,5 millions d'euros et la marge EBITDA s'est établie à 48,3 %. Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

IVECO GROUP NV IVG.MI

(*) Le constructeur de camions, qui devrait être racheté par l'indien Tata Motors TATM.NS , a déclaré jeudi que son résultat net ajusté s'était transformé en une perte de 74 millions d'euros (87 millions de dollars) au premier trimestre, contre un bénéfice de 60 millions d'euros il y a un an.

TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

L'opérateur de télévision payante Sky réclame jusqu'à 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars) de dommages-intérêts à Telecom Italia (TIM) et à la plateforme de streaming sportif DAZN, a déclaré TIM mercredi, confirmant une information publiée précédemment par Reuters.

Telecom Italia (TIM) a annoncé mercredi une baisse plus forte que prévu de 2,7 % de son bénéfice de base , en partie due à des problèmes liés à la transition de certains contrats avec ses opérateurs de réseaux virtuels. Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

Telecom Italia a déclaré que la sortie complète de son accord sur les pylônes avec Inwit INWT.MI pourrait être réalisée dans environ 10 ans, comme l'indiquaient les diapositives publiées mercredi.

LEONARDO LDOF.MI

Le groupe italien de l'aérospatiale et de la défense a laissé inchangées ses prévisions pour 2026 mercredi, malgré une hausse de 33 % de son résultat opérationnel au premier trimestre, le directeur général sortant ayant déclaré que toute révision devrait être décidée par la nouvelle direction.

Assemblée générale annuelle à 08h30 GMT.

CAMPARI CPRI.MI

Le groupe de spiritueux a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait progressé de 2,9 % au premier trimestre, manquant les prévisions, et a fait état de taux de croissance similaires sur ses principaux marchés d'Amérique du Nord et d'Europe.

(*) L'inflation résultant de la crise au Moyen-Orient devrait limiter la demande de spiritueux , mais la politique de prix de Campari devrait permettre aux consommateurs de continuer à considérer ses marques comme offrant un bon rapport qualité-prix, a déclaré le directeur général du groupe à Reuters.

MEDIA FOR EUROPE (MFE) MFEB.MI

Le ministre italien de la Justice, Carlo Nordio, a déclaré mercredi qu’il allait poursuivre en justice la filiale italienne de MFE, Mediaset, ainsi qu’un de ses journalistes pour diffamation.

FUSIONS-ACQUISITIONS/ANGELINI

Angelini Pharma a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Catalyst Pharmaceuticals CPRX.O pour 4,1 milliards de dollars.

AZIMUT HOLDING AZMT.MI

Publication des résultats du premier trimestre.

BANCA MEDIOLANUM BMED.MI

Publie ses résultats du premier trimestre.

PIRELLI PIRC.MI

Publie ses résultats du premier trimestre, suivis d'une conférence téléphonique.

TERNA TRN.MI

Publie ses résultats du premier trimestre.

BREMBO BRBI.MI

Publication des résultats du premier trimestre, suivie d'une conférence téléphonique (12h30 GMT).

AGENDA

La Première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre le Premier ministre hongrois Peter Magyar (08h00 GMT); le Premier ministre libyen Hamid Mohammed Dbeibeh (10h00 GMT); le Premier ministre polonais Donald Tusk (13h30 GMT).

(Rédaction de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre crochets

:

Les 20 plus fortes hausses (en pourcentage)............ .PG.MI

Les 20 plus fortes baisses (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT Allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Opérations en bloc.......... .BLK.MI

Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre crochets

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Guide rapide des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

Les 10 principaux secteurs du STOXX........................... .PGL.STOXXS

Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

Les 25 valeurs européennes ayant le plus progressé en pourcentage....................... .PG.PEUR

Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE Rapport sur Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI Actualités du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Actualités du marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Sondage Reuters sur les perspectives boursières mondiales......... EQUITYPOLL1

Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Répartition des actifs en Europe........................ EUR/ASSET

Actualités Reuters en bref: Actions............... TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:............................... FRX/