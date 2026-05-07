Klépierre a publié "une performance opérationnelle toujours aussi solide"
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 10:18
"Si la croissance du résultat net à périmètre comparable s'est modérée à 2,6 %, elle est restée nettement supérieure à l'indexation, la hausse des loyers s'accélérant à 4,9 %" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF indique pour sa part que Klépierre publie une performance opérationnelle toujours aussi solide sur le 1er trimestre 2026 avec des indicateurs avancés qui restent bien orientés (CA commerçants sur le T1 à 4.4% dont 4.2% enregistrés en mars, réversion à 4.9%, croissance organique des revenus locatifs nets de 2.6% à pc, maintien d'une structure bilancielle solide).
Selon Jefferies, l'objectif 2026 (minimum 2,75 EUR de flux de trésorerie net par action) qui a été confirmé semble atteignable (2,80 EUR de flux de trésorerie net par action estimé à l'inflation). Klépierre attend toujours un EBE d'au moins 1 130 MEUR ( 8.3%).
Oddo BHF juge que cette publication est très solide et confirme les très bons fondamentaux de Klépierre et son statut de foncière de commerce de référence en capacité de distribuer un rendement dividende sécurisé de 5.6%.
"Au-delà de cette publication positive, nous restons néanmoins prudents sur la performance boursière du titre sur la période à venir étant donné 1/ l'arrivée à échéance en novembre 2026 de l'obligation de 750 MEUR remboursable en actions Klépierre et émise par son 1er actionnaire Simon Properties et 2/ la relève en cours chez Simon Properties" rajoute Oddo BHF dans son étude.
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