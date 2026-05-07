Tondelier accuse Pouyanné d'"odieux chantage" et de "concurrence déloyale"

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier le 5 mai 2026, à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )

La cheffe des Écologistes Marine Tondelier a accusé jeudi le PDG du groupe TotalEnergies Patrick Pouyanné d'exercer un "odieux chantage" en menaçant d'arrêter son plafonnement des prix des carburants en cas de taxe sur les "superprofits" réalisés au premier trimestre par l'entreprise.

"Il fait un odieux chantage. Il faut arrêter d'en faire un héros national qui nous permettrait de payer l'essence moins cher", s'est exclamé la candidate à la primaire de la gauche non-mélenchonniste sur TF1.

Patrick Pouyanné "se paye en fait une belle opération de communication qui lui rapporte beaucoup d'argent", a-t-elle estimé, rappelant le bénéfice de 4,96 milliards d'euros réalisé par le groupe pétrolier au premier trimestre, en hausse de 51% sur un an.

TotalEnergies a instauré un plafonnement à 1,99 euros des carburants depuis 2023.

Total, "c'est un tiers des stations en France donc ils ont d'énormes volumes, quand il dit ça, qu'est ce qui se passe? Tout le monde prend sa voiture (et va) chez Total plutôt que chez l'autre: c'est une concurrence déloyale", s'est encore indignée Marine Tondelier.

Elle s'est interrogée sur le prix réel pour l'entreprise de l'essence vendue depuis le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février par les États-Unis et Israël. "Ce qu'il a vendu en mars à prix d'or, il l'avait acheté au prix classique d'avant-crise", a-t-elle immédiatement répondu.

"Ce n'est pas un saint-homme (Patrick Pouyanné) à qui on doit donner la Légion d'honneur, c'est un profiteur de crise et qui fait maintenant un odieux chantage, ça doit s'arrêter", a-t-elle encore lancé.

Mercredi, le patron du PS Olivier Faure, avait déjà traité Patrick Pouyanné de "profiteur de crise" et appelé le gouvernement à "ne pas céder au chantage" du groupe pétrolier.

A l'inverse, sur franceinfo, l'ancien Premier ministre macroniste et chef de Renaissance Gabriel Attal, a estimé que "les Français préfèrent se dire (...) qu'il y a un plafonnement et (qu'ils) payent moins cher (...) plutôt que +mon plein d'essence est plus cher mais Total va être taxé".

Pour Sébastien Chenu (RN), également sur franceinfo, la "contribution" de Total, "c'est le plafonnement" des prix.