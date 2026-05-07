Crédit Agricole descend dans l'arène de la banque gratuite

Les caisses régionales du Crédit Agricole lancent Eko, une nouvelle offre bancaire, entièrement en ligne et gratuite ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les caisses régionales du Crédit Agricole ont annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle offre bancaire, entièrement en ligne et gratuite, afin de contrer le développement des néobanques proposant des offres de ce type.

"Nous souhaitons vraiment incarner avec cette mise en marché quelque part la modernité totale de notre banque", a expliqué à l'AFP Karine Bourguignon, directrice générale du Crédit Agricole Normandie Seine.

L'offre, sans condition de revenus et intégrée aux produits entrée de gamme, sous la marque Eko, comprend la tenue d'un compte, la mise à disposition d'une carte dématérialisée et l'accès aux 40.000 conseillers des quelque 5.300 agences de la banque mutualiste.

Elle n'inclut pas en revanche de carte physique, et ne permet donc pas le retrait d'argent liquide.

"Vous avez le même contenu" qu'une offre de banque en ligne, "mais l'accès à l'agence en plus", a mis en avant Mme Bourguignon.

"C'est une offre qui est à destination d'abord de nos prospects, mais qui bien évidemment est totalement accessible à l'intégralité de notre clientèle", a-t-elle souligné.

Au sein du groupe Crédit Agricole, la banque en ligne maison BforBank propose une offre comparable et LCL travaille à une segmentation de sa clientèle, dont une partie serait gérée entièrement en ligne.

Les banques traditionnelles, encore dominantes sur le marché de la banque de détail, voient leurs parts de marchés grignotées par de nouveaux entrants, comme la néobanque britannique Revolut.

Elles se défendent avec de nouvelles offres calquant les standards de la banque en ligne et via leurs filiales maison (BoursoBank chez Société Générale, Hello bank! chez BNP Paribas, Fortuneo pour le Crédit Mutuel Arkéa...).