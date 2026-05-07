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Snap chute en raison de la baisse de ses recettes publicitaires liée au conflit au Moyen-Orient et d'une croissance modérée en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Snap SNAP.N recule d'environ 9 % à 5,58 $ en pré-ouverture

** La société a déclaré mercredi que ses recettes publicitaires du premier trimestre avaient été affectées par le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord

** Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,52 et 1,55 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, conformément aux estimations

** Snap et la start-up d'IA Perplexity mettent fin à un accord de 400 millions de dollars

** La société a déclaré 483 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au premier trimestre, soit 9 millions de plus que le trimestre précédent; mais le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens en Amérique du Nord a baissé, tandis que la croissance des revenus dans la région a ralenti à 2 %

** "Nous apprécions la croissance des abonnements, mais nous attendons toujours de voir un chemin vers une reprise plus durable de la publicité avant de pouvoir adopter une position constructive", déclare RBC Capital Markets

** La note moyenne de 44 analystes est "conserver"; leur objectif de cours médian est de 7,65 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 24 % depuis le début de l'année

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