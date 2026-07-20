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IndiGo signe un important contrat avec CFM portant sur des moteurs à réaction et des ateliers de réparation
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 2) par Tim Hepher et Shivansh Tiwary

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, a signé lundi un accord préliminaire avec CFM International en vue d’acheter plus de 1 000 moteurs LEAP-1A,ce qui représente une commande record pour le motoriste franco-américain, qui sort d’une période de congestion à l’échelle du secteur liée aux réparations.

Ce protocole d’accord, conclu lors du Salon aéronautique de Farnborough, prévoit la fourniture de moteurs destinés à accompagner la commande phare de cette même compagnie aérienne portant sur 500 appareils de la famille Airbus A320neo, passée en 2023 lors du Salon aéronautique de Paris, qui alterne avec celui de Farnborough en tant que vitrine annuelle du secteur.

L’accord prévoit également l’ouverture par la compagnie aérienne de son propre centre de maintenance, de réparation et de révision, ainsi qu’un contrat d’approvisionnement en pièces détachées, à l’instar d’une initiative similaire prise par la compagnie irlandaise Ryanair RYA.I .

CFM, qui fabrique les moteurs du Boeing 737 MAX et est en concurrence avec Pratt & Whitney RTX.N sur l’Airbus A320neo, est le premier constructeur mondial de moteurs en nombre d’unités vendues. Il est détenu conjointement par GE Aerospace

GE.N et le groupe français Safran SAF.PA .

Le secteur des moteurs est confronté depuis des années à des perturbations liées aux longs délais d’entretien et à la pénurie de pièces de rechange, qui ont contraint de nombreuses compagnies aériennes à immobiliser temporairement leurs avions.

CFM a déclaré ce week-end avoir réduit à "pratiquement zéro" le nombre d’avion cloués au sol pour des raisons liées à ses moteurs LEAP.

Son concurrent Pratt & Whitney, qui a été le plus durement touché par les immobilisations en raison d’un manque de capacités de maintenance et de problèmes de contamination métallique, a également fait état d’améliorations.

La décision prise par deux des plus grandes compagnies low-cost au monde de construire des ateliers de réparation est en partie considérée comme une mesure défensive visant à garantir l’accès à des capacités de réparation limitées, ont indiqué des sources du secteur.

Les deux compagnies aériennes ne s'occuperont que de leurs propres moteurs, plutôt que de mettre leurs ressources internes à la disposition d'autres transporteurs.

Même si les constructeurs de moteurs réduisent progressivement les retards, la forte augmentation du nombre d’avions en construction signifie que l’accès aux services de réparation constituera un enjeu stratégique pour les compagnies aériennes à l’avenir.

Boeing a averti la semaine dernière que les délais de réparation, la diminution du nombre de techniciens expérimentés et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement maintiendraient les services de maintenance des moteurs "sous pression pendant une grande partie de la décennie".

Le constructeur aéronautique américain prévoit une augmentation de 88 % de la demande annuelle totale en services de maintenance, réparation et révision (MRO), pour atteindre 215 milliards de dollars d’ici 2045.

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