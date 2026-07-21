BlaBlaCar veut arrêter le domicile-travail et négocie avec Karos

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La plateforme de covoiturage BlaBlaCar réfléchit à céder son activité pour les trajets domicile-travail, et a annoncé lundi qu'elle négociait pour la céder à son concurrent sur ce créneau, Karos.

Dans un communiqué, les deux sociétés ont rendu publiques des "négociations exclusives en vue d'un projet d'acquisition par Karos de BlaBlaCar Daily".

"Pour BlaBlaCar, ce projet s'inscrit dans une volonté de concentrer ses investissements et ses innovations sur le développement de sa plateforme globale", a indiqué l'entreprise.

BlaBlaCar est dans une phase de transformation pour se concentrer sur son cœur de métier, le covoiturage longue distance.

En avril, il avait annoncé la cessation prochaine de sa filiale de transports en autocar, BlaBlaCar Bus (sous la marque BlaBlaBus), en raison de "pertes d'exploitation récurrentes et importantes". Cela doit laisser sans concurrence en France l'allemand Flixbus.

En juin, le groupe, présent dans 21 pays, avait indiqué qu'il se lançait dans 20 pays supplémentaires, huit d'Amérique du Sud, six d'Europe de l'Est et du Sud (dont la Grèce et la Bulgarie), cinq d'Asie du Sud-Est et le Maroc.

Cette expansion internationale doit se faire "portée par l'intelligence artificielle qui accélère la localisation et le déploiement opérationnel", depuis d'autres pays européens, le Mexique, le Brésil ou l'Inde. BlaBlaCar ne prévoit donc aucune embauche dans les pays concernés.

Dans le covoiturage quotidien, Karos se retrouverait sans concurrent.

"Le défi est désormais de permettre au covoiturage du quotidien de changer d'échelle. Ce rapprochement avec BlaBlaCar Daily, devenue une référence du secteur, devrait permettre à Karos d'atteindre la taille critique nécessaire", a affirmé le potentiel acquéreur.

Karos et BlaBlaCar ont promis "une continuité de service" si l'opération devait aboutir.

"Dans le cadre de ce projet, l'intégration progressive, et sans interruption, des services de BlaBlaCar Daily au sein de l'écosystème Karos permettrait aux collectivités, aux entreprises et aux utilisateurs finaux de bénéficier d'un système unifié, de capacités d'innovation renforcées et d'un réseau élargi à l’échelle européenne", ont fait valoir les deux sociétés.