Porté par ses nouveaux traitements au 2T, Novartis confirme ses objectifs pour 2026

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié mardi un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu pour le deuxième trimestre, porté par ses nouveaux traitements malgré la concurrence des médicaments génériques et a confirmé ses objectifs pour 2026.

Son chiffre d'affaires pour la période allant d'avril à juin s'est monté 14,4 milliards de dollars (12,6 milliards d'euros), en hausse de 3% par rapport au deuxième trimestre 2025, a indiqué le groupe bâlois dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 14 milliards de dollars.

Ses ventes en volumes se sont accrues de 18% compensant l'impact négatif des médicaments génériques, a précisé le groupe, confronté à une vague d’expiration de brevets sur plusieurs médicaments, dont Entresto, son traitement phare contre l'insuffisance cardiaque.

En 2025, ce médicament avait dégagé à lui seul 7,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, même si ses ventes avaient déjà rapidement chuté au quatrième trimestre après l’expiration de son brevet en juillet aux Etats-Unis.

Rhapsido, son traitement contre l'urticaire chronique spontanée, homologué aux Etats-Unis fin septembre, puis dans l’Union européenne fin avril, a d'ores et déjà dégagé un chiffre d’affaires de 64 millions de dollars, a souligné Novartis

Son bénéfice net s'est de son côté inscrit en baisse de 19%, à 3,2 milliards de dollars (milliards d’euros), freiné par des frais d'intérets et de taxes plus élevés, a détaillé le groupe.

Novartis a confirmé ses objectifs pour 2026, visant toujours une progression "faible à un chiffre" de ses ventes.