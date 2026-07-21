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L'Inde au cœur de la stratégie d’Amundi avec l’introduction en Bourse de SBI FM
information fournie par Boursorama avec AFP 21/07/2026 à 08:29

Valérie Baudson à Evian, le 30 juillet 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Valérie Baudson à Evian, le 30 juillet 2023. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le gestionnaire d'actifs français Amundi et la banque indienne State Bank of India (SBI) ont introduit mardi sur les Bourses indiennes leur coentreprise SBI Funds Management (SBI FM), opération qui valorise le premier gestionnaire d'actifs indien 10,6 milliards d'euros.

Vers 05H00 GMT, le titre SBI FM grimpait de 8,54%, à 623 roupies indiennes (environ 5,66 euros), à la Bourse de Bombay. Le prix par action pour le début de la cotation avait été fixé à 574 roupies (5,22 euros).

L'opération porte sur 10% du capital de SBI FM, a précisé Amundi dans un communiqué.

Le groupe français, qui détenait jusqu'ici environ 36,3% de l'entreprise, a cédé 3,7% du capital dans le cadre de l'opération, tandis que State Bank of India a vendu 6,3%.

L'opération devrait générer pour Amundi une plus-value d'environ 300 millions d'euros, qui sera comptabilisée dans les résultats du troisième trimestre. Le gestionnaire conserve une participation d'une valeur d'environ 3,5 milliards d'euros.

"Cette opération (...) matérialise la valeur créée au fil du temps et illustre le potentiel de création de valeur qui demeure pour l'avenir", avait estimé la directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson, lors d'un point presse lundi.

Créée en 1992, SBI FM est devenue le leader de la gestion d'actifs en Inde avec l'équivalent de 280 milliards d'euros d'encours sous gestion, plus de 15% de part de marché pour les fonds communs de placement et près de 30% dans la gestion passive.

Amundi entend rester un actionnaire de long terme du gestionnaire indien. Conformément à la réglementation indienne, Amundi et SBI devront toutefois accroître progressivement le flottant de la société à 15% dans les cinq ans, puis 25% dans les dix ans suivant la cotation.

L'Asie constitue l'un des principaux axes de développement du plan stratégique d'Amundi. Le gestionnaire d'actifs s'est fixé pour objectif de réaliser 150 milliards d'euros de collecte nette dans la région entre 2025 et 2028. Il gère déjà plus de 470 milliards d'euros d'actifs en Asie.

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