IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, nomme Thadimarri, un cadre interne, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

IndiGo INGL.NS , la plus grande compagnie aérienne indienne, a annoncé lundi avoir nommé Kiran Thadimarri, un cadre interne, au poste de directeur financier, en remplacement de Gaurav Negi.

M. Thadimarri, actuellement directeur financier adjoint d'IndiGo, avait auparavant travaillé pour la société indienne de commerce électronique Udaan et pour General Electric GE.N . Sa nomination prendra effet le 28 juillet.

M. Negi, qui occupait le poste de directeur financier de la compagnie aérienne depuis 2022, assumera désormais les fonctions de conseiller.

IndiGo prévoit une croissance de sa capacité pratiquement nulle pour le trimestre en cours, après avoir enregistré la semaine dernière une deuxième perte trimestrielle consécutive.

Les marges des compagnies aériennes telles qu’IndiGo, qui ne couvrent pas leurs coûts de carburant, ont été mises sous pression par la flambée des prix du kérosène après que le conflit avec l’Iran a fait grimper les cours du pétrole brut au-delà de 100 dollars le baril.