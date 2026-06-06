“Il n'est pas judicieux pour les transporteurs du Moyen-Orient de reporter leurs livraisons en raison de la guerre”, déclare le vice-président d'une compagnie aérienne

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Repousser les commandes d'avions en raison de l'incertitude et de la hausse des prix du kérosène liée à la guerre en Iran serait imprudent de la part des compagnies aériennes du Moyen-Orient, car cette décision pourrait s'avérer coûteuse à long terme, a déclaré samedi un vice-président de l'association professionnelle des transporteurs aériens IATA.

Kamil Al-Awadhi, vice-président régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré aux journalistes qu'il ne s'attendait pas à ce que la guerre et la hausse des coûts affectent les commandes d'avions des transporteurs du Moyen-Orient.