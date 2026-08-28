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Goldman Sachs estime les exportations de pétrole du Golfe entre 15 et 16 millions de barils par jour
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 02:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, Goldman Sachs a estimé le volume total des exportations récentes des pays du Golfe à environ 15 à 16 millions de barils par jour (bpd), soit encore 7 à 8 millions de bpd de moins que les niveaux d'avant-guerre, mais 5 à 6 millions de bpd de plus que le creux atteint en mars.

Ces estimations, publiées dans une note, ont été calculées à l’aide de deux méthodes indépendantes.

* Goldman Sachs a indiqué que, bien que ces estimations portent sur les flux totaux du Golfe, les révisions à la hausse suggèrent que les transits de pétrole par le détroit d’Ormuz sont probablement proches de l’estimation des responsables américains , comprise entre 8 et 10 millions de barils par jour.

* Le détroit d’Ormuz acheminait environ un cinquième des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié par voie maritime avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

* “L’augmentation des traversées non déclarées effectuées par des transporteurs spécialisés et des transferts de navire à navire montre que les producteurs et les transporteurs s’adaptent au conflit au Moyen-Orient”, indique la note.

* Goldman Sachs continue de tabler sur un potentiel de hausse plus important pour les prix du gaz naturel européen et les contrats à long terme sur les produits pétroliers que pour le brut, dans des scénarios impliquant des perturbations persistantes.

* Les cours du Brent ont clôturé en hausse de 2,1 % jeudi, mettant fin à une série de trois séances de baisse, après la publication d’un article du Wall Street Journal indiquant que le président américain Donald Trump n’était pas disposé à revenir aux termes d’un protocole d’accord conclu avec l’Iran en juin. O/R

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 02:38:23.

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