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Goldman prévoit que le Brent se maintiendra entre 80 et 90 dollars jusqu'à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran ou à une escalade majeure
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 10:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Goldman Sachs a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le Brent se négocie dans une fourchette comprise entre 80 et 90 dollars le baril jusqu'à ce qu'il y ait soit la confirmation d'un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, soit une escalade significative de leur conflit.

La banque estime la juste valeur du Brent au comptant à environ 80 dollars le baril, ce qui suggère que les marchés n'intègrent qu'une prime de risque modeste malgré l'incertitude persistante concernant l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

Le Brent s'échangeait mardi à près de 85 dollars le baril, alors que des signaux contradictoires émanant des États-Unis et de l'Iran concernant l'état d'avancement des négociations visant à mettre fin à leur guerre, qui dure depuis cinq mois, semaient le doute. O/R

Bien que le Brent ait reculé vers le bas de la fourchette des 80 dollars après que les États-Unis ont reporté les frappes prévues contre l’Iran et que des informations aient fait état de progrès dans les négociations sur la gestion du trafic dans le détroit d’Ormuz, Goldman a indiqué que les marchés physiques du pétrole continuaient de se resserrer.

La banque a estimé que les stocks mondiaux de pétrole visibles avaient baissé de 6,3 millions de barils par jour au cours des deux dernières semaines, en raison de la réduction des flux en provenance du Golfe et de la mer Rouge, de la baisse des exportations russes et de la hausse des importations asiatiques.

La banque estime que les exportations de pétrole du Golfe sont tombées à environ 36 % de leurs niveaux d’avant-guerre, sur la base d’une moyenne mobile sur sept jours, contre près de 80 % début juillet.

Goldman a également indiqué que la capacité des pétroliers chargés en mer Rouge avait chuté de 22 % depuis que les Houthis, alignés sur l’Iran, ont annoncé un blocus .

La banque estime que les exportations de pétrole saoudiennes ont baissé de 2,4 millions de barils par jour par rapport à l’année précédente, bien que les expéditions aient été de plus en plus réacheminées via l’oléoduc égyptien SUMED, ce qui a partiellement compensé les perturbations sur les voies maritimes de la mer Rouge.

Goldman a également souligné une récente baisse des approvisionnements en brut russe. Les exportations de brut et de condensats russes ont chuté de 1,3 million de barils par jour au cours des deux dernières semaines, tandis que les perturbations récurrentes des chargements au terminal CPC de la mer Noire ont maintenu les expéditions bien en deçà des niveaux habituels.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 10:40:41.

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1 commentaire

  • 11:04

    Goldman devrait faire payer ce genre d'analyse hyper pointue à laquelle personne n'avait pensé.....

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