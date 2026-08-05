Nouveau double record pour la Bourse de Paris qui termine à l'équilibre

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Sur le papier, la Bourse de Paris a de nouveau battu mercredi deux records en fermeture et en séance, mais a quasiment stagné dans l'attente d'un accord autour du détroit d'Ormuz.

Le CAC 40 a amélioré sa meilleure performance en clôture établie la veille d'à peine 2,67 points (+0,03%) à 8.669,30 points. Mardi, le CAC avait terminé à 8.666,63 points (+0,63%).

En cours de séance, l'indice des 40 principales valeurs françaises a été flashé à 8.693,89 points, améliorant sa meilleure pointe de tous les temps de la veille.

La courbe de la journée indique aussi que le principal indice de la Bourse de Paris est passé en territoire négatif en cours de séance.

Comme les autres Bourses mondiales, Paris a vécu au rythme d'un énième espoir d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'attente d'un accord maintient le prix du baril de brut à 79 dollars. L'Iran a indiqué mercredi avoir trouvé un accord avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz.

"En août, mois traditionnellement marqué par des volumes de transactions plus faibles, les marchés devraient rester sensibles aux aléas géopolitiques et aux décisions des banques centrales", estime dans une note Gilles Guibout, responsable des actions européennes pour BNP Paribas AM.

"L'attention restera focalisée sur l'IA, moteur principal de la croissance actuellement, ainsi que sur les déclarations de Kevin Warsh, nouveau gouverneur de la Fed, lors du symposium de Jackson Hole en fin de mois", ajoute-t-il.

Avec la baisse du pétrole, le taux d'emprunt à dix ans pour la France se maintenait à 3,90%, en toute légère hausse.

Dans le détail, la cote de Paris a été tirée par le géant de la communication Publicis (+3,05% à 97,16 euros), le groupe de luxe Kering (+1,79% à 284,30 euros) et l'hôtelier (Accor, +1,70% à 47,33 euros).

Dans le bas du tableau, Orange (-3,26% à 15,90 euros) a subi le plus fort mouvement de vente de la journée.

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a reculé (-1,55% à 46,147 euros) alors que les doutes dans la tech ne se sont pas dissipés. A New York, les investisseurs s'inquiétaient de nouveau du rendement des investissements dans l'intelligence artificielle, en sanctionnant SpaceX (-7,59%).