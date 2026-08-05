Les embauches dans le secteur privé américain ralentissent, loin des attentes

Les créations d'emploi dans le secteur privé américain ont fortement ralenti au mois de juillet, plus qu'attendu par les marchés, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Labs publiée mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

D'après ce baromètre, les entreprises privées ont dans l'ensemble créé 44.000 emplois en juillet, contre 98.000 en juin, qui était déjà marqué par un fort recul.

Les investisseurs s'attendaient à un ralentissement mais moins marqué, tablant sur 75.000 créations d'emploi, selon le consensus publié par MarketWatch.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain en amont de la publication officielle des chiffres de l'emploi, prévue vendredi. Elles ont toutefois un spectre réduit.

Les secteurs de l'éducation et de la santé restent ceux connaissant le plus grand nombre d'embauche, avec 36.000 personnes y ayant trouvé un emploi.

A l'inverse, le secteur de l'hôtellerie et restauration a perdu 11.000 emplois, dans un mois qui était pourtant encore marqué par la Coupe du monde de football, qui s'est principalement tenue aux Etats-Unis.

Les emplois industriels ont eux légèrement progressé, avec 2.000 embauches le mois écoulé.

Du côté des salaires, les hausses restent plus marqués pour les salariés ayant changé de travail, avec une croissance du revenu de 7% en moyenne, la plus élevée depuis près d'un an.

Ceux ayant conservé le même emploi ont eux eu le droit à une hausse de salaires de 4,4% en moyenne.